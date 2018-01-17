  • أشغل كلتا يديه ورأسه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • استراحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • سباحة جماعية في نهر ينيسي المتجمد في كراسنويارسك ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
  • حالة اندماج غنائي للمطربة الأيرلندية دولورز أوريوردان في سان ريمو بإيطاليا. تصوير: إليسيا بيردومنكو ـ رويترز
  • عرض أكروبات ترويجي لفرقة غرافيتي & مايث بالقرب من ميناء سيدني. تصوير: براندان إسبوسيتو ـ اي بي إيه
  • خطى هادئة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يتجمعون في منزل في حي فقير في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. «أ ف ب»
  • على فرسه فوق الرمال- عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تسلق – أم القيوين . تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • قدوة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تعريض مستخدمي الطريق للخطر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مرح ولهو جماعي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • لهو على الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • خطوات ناعمة – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • داخل وحدة لصناعة الساعات في معرض دولي في جنيف ـ سويسرا. إ ب أ
  • يدفع عربة محملة بالبضائع قرب سوق للتجزئة وسط سيدني ـ أستراليا. رويترز
  • استعراض لقطة بنغالية في معرض باريس للحيوانات. تصوير: فيليب لوبيز ـ أ ف ب
  • استراحة بين الزهور في سوق جاكارتا ـ إندونيسيا. تصوير: دارين وايتسايد ـ رويترز
  • يعملون في معمل لصناعة الدراجات العاملة بنظام المشاركة في إقليم تشجيانغ ـ الصين. أ ف ب
  • توازن وترويض للخيول في عرض سيرك تشهده بودابست. تصوير: أتيلا كيسبندك – أ ف ب
  • من برنامج «رحلة عبر عاداتنا» – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • فقدت وظيفتها – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • نشاط – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مخاطرة – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • سرب خلف طائرة – الشارقة – تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • أقنعة وخرز وأجراس لجلب الحظ السعيد في كرنفال تشهده قرية دراجيفو في بلغاريا. تصوير: ديميتار ديلكوف ـ أ ف ب
  • بطريقان يستمتعان بالسباحة في حديقة حيوان جوادالاخارا المكسيكية. تصوير: أوليس ريوزباستورو ـ أي بي إيه