- الشتاء ترك بصمته على نصب تذكاري في شيواوا المكسيكية. ( تصوير: هيريكا مارتينيز – أ ف ب )
- عودة بعد إبحار – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- محاولة لإصلاحها – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لياقة ممزوجة بالمخاطرة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لهو فوق الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- جناح البيئة البحرية الإماراتية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- مع الجمل – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- إلى الصيد – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- جناح البيئة البحرية الإماراتية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- أشغل كلتا يديه ورأسه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- استراحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- سباحة جماعية في نهر ينيسي المتجمد في كراسنويارسك ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
- حالة اندماج غنائي للمطربة الأيرلندية دولورز أوريوردان في سان ريمو بإيطاليا. تصوير: إليسيا بيردومنكو ـ رويترز
- عرض أكروبات ترويجي لفرقة غرافيتي & مايث بالقرب من ميناء سيدني. تصوير: براندان إسبوسيتو ـ اي بي إيه
- خطى هادئة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يتجمعون في منزل في حي فقير في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. «أ ف ب»
- على فرسه فوق الرمال- عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تسلق – أم القيوين . تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- قدوة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تعريض مستخدمي الطريق للخطر – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مرح ولهو جماعي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لهو على الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خطوات ناعمة – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- داخل وحدة لصناعة الساعات في معرض دولي في جنيف ـ سويسرا. إ ب أ
- يدفع عربة محملة بالبضائع قرب سوق للتجزئة وسط سيدني ـ أستراليا. رويترز
- استعراض لقطة بنغالية في معرض باريس للحيوانات. تصوير: فيليب لوبيز ـ أ ف ب
- استراحة بين الزهور في سوق جاكارتا ـ إندونيسيا. تصوير: دارين وايتسايد ـ رويترز
- يعملون في معمل لصناعة الدراجات العاملة بنظام المشاركة في إقليم تشجيانغ ـ الصين. أ ف ب
- توازن وترويض للخيول في عرض سيرك تشهده بودابست. تصوير: أتيلا كيسبندك – أ ف ب