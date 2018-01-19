  • لحظة دفء واسترخاء لكلبين في مهرجان سان أنتوني – مكسيكو سيتي. (تصوير: خوزيه جونزاليز – رويترز)
  • حديقة من الأضواء أبدعها الفنان رامي بباوي في لندن. (تصوير: جاستن تاليس – أ ف ب)
  • تمثال ثلجي يحاكي ساي مطرب أغنية جانجام ستايل الشهير على جبال تيبيك بمقاطعة جانجوون – كوريا الجنوبية. (تصوير يوهاب – epa)
  • وقت مستقطع لتلاوة القرآن – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة طائر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يعمل على لحم قطع حديدية في مصنع وسط إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
  • يشرف على أعمال تشييد منصة للنفط في مدينة كينغداو الصينية. أ ف ب
  • يشترون خضراوات وفواكه داخل سوق في إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
  • على التلة – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تسلق – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نزهة مع الكلب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يقيها أشعة الشمس – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • لهو طفولي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استبسال وتفانٍ في صد هجمة ومنع هدف في دوري هوكي الجليد الكندي. (تصوير: توم سزيربوسكي ـ أ ف ب)
  • ترقب وتربص لخطف الكرة بين لاعبي كانساس ولاعب أوكلاهوما في دوري السلة الأمريكي. (تصوير: سكوت سيويل ـ أ ف ب)
  • عمال في ورشة لإنتاج الألبسة في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. «أ ف ب»
  • متسوق يلتقط صوراً تذكارية بجوار تماثيل أمام مركز للتسوق في العاصمة بانكوك. «أ ف ب»
  • عاملون في بورصة بومباي في الهند يحتفلون باختراق مؤشر سينسكس لحاجز 35 ألف نقطة. (أ ف ب)
  • الشتاء ترك بصمته على نصب تذكاري في شيواوا المكسيكية. ( تصوير: هيريكا مارتينيز – أ ف ب )
  • عودة بعد إبحار – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • محاولة لإصلاحها – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • لياقة ممزوجة بالمخاطرة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • لهو فوق الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • جناح البيئة البحرية الإماراتية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • مع الجمل – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • إلى الصيد – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • جناح البيئة البحرية الإماراتية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • أشغل كلتا يديه ورأسه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • استراحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • سباحة جماعية في نهر ينيسي المتجمد في كراسنويارسك ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز