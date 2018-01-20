- جولة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تفكير وتأمل من ثلاثة أشبال في ملجأ للحيوانات ـ كاليفورنيا بعد إنقاذهم من الحرائق المشتعلة. تصوير: مارك رالستون ـ أ ف ب
- رسم بالقهوة في كرنفال القهوة الدولي الذي تشهده بنجالور الهندية. تصوير: مانجونات كيران ـ أ ف ب
- أشجار مضيئة وتكوينات فنية ضمن مهرجان الليل في سنغافورة. تصوير: والاس وون ـ أي بي إيه
- يتجهز للصيد – دبي . تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مهارة – دبي . تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- همة ونشاط – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يدفع عربة محمّلة بمواد ومعدات محصلة من المكبات وسط العاصمة الإندونيسية جاكارتا. أ ف ب
- ينظف درج سلالم استعداداً لاحتضان تظاهرة وطنية في العاصمة الهندية نيودلهي. إ ب أ
- يعمل في جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير في أكبر مكب في أمريكا اللاتينية قرب برازيليا ـ البرازيل. إ ب أ
- جلسة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- براءة – الشارقة . تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- أشغلت وقتها بالكتابة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- قيادة مخالفة وسط الطريق – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حديقة من الأضواء أبدعها الفنان رامي بباوي في لندن. (تصوير: جاستن تاليس – أ ف ب)
- تمثال ثلجي يحاكي ساي مطرب أغنية جانجام ستايل الشهير على جبال تيبيك بمقاطعة جانجوون – كوريا الجنوبية. (تصوير يوهاب – epa)
- لحظة دفء واسترخاء لكلبين في مهرجان سان أنتوني – مكسيكو سيتي. (تصوير: خوزيه جونزاليز – رويترز)
- وقت مستقطع لتلاوة القرآن – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة طائر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يعمل على لحم قطع حديدية في مصنع وسط إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
- يشرف على أعمال تشييد منصة للنفط في مدينة كينغداو الصينية. أ ف ب
- يشترون خضراوات وفواكه داخل سوق في إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
- على التلة – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تسلق – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة مع الكلب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يقيها أشعة الشمس – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لهو طفولي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استبسال وتفانٍ في صد هجمة ومنع هدف في دوري هوكي الجليد الكندي. (تصوير: توم سزيربوسكي ـ أ ف ب)