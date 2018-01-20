  • اجتماع عند سيارة على رمال رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعبر بماشيته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صورة للذكرى قبل مباراة ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون ضمن الدوري الإنجليزي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
  • تواقيع اللاعبة التايوانية سو- وي للجماهير بعد فوزٍ في أستراليا المفتوحة للتنس. تصوير: إسي كاتو ـ رويترز
  • سباحة في الهواء ـ كأس العالم للتزلج في النمسا. تصوير: جو كلمار ـ أ ف ب
  • يقتنص لحظات من الصفاء الذهني في أم القيوين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • انقضاض لتناول الغذاء في حديقة بألماتي ـ كازاخستان. تصوير: شاميل زوماتوف ـ رويترز
  • صورة على الريدكاربت تجمع الممثلة سارا كولانجيلو مع باركر سيفاك بطل فيلم «مدرس الروضة» في مهرجان ساندانس الأمريكي السينمائي. تصوير: أنجيلا ويز ـ أ ف ب
  • تكوين فني لحيوان الغرير في سماء لندن ضمن مهرجان الأضواء. تصوير: توبي ميلفيل ـ رويترز
  • يستعرض بضاعته من منتجات الكهرمان والعقيق في الجناح اليمني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ينفذ مندوساً في جناح المملكة المغربية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • رحلة أسرية على شاطئ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عبور من مكان غير مخصص للمشاة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • بعد أداء الصلاة في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مهارة ومخاطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • توازن على الأمواج – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يقرأ آيات من الذكر الحكيم – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • جولة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تفكير وتأمل من ثلاثة أشبال في ملجأ للحيوانات ـ كاليفورنيا بعد إنقاذهم من الحرائق المشتعلة. تصوير: مارك رالستون ـ أ ف ب
  • رسم بالقهوة في كرنفال القهوة الدولي الذي تشهده بنجالور الهندية. تصوير: مانجونات كيران ـ أ ف ب
  • أشجار مضيئة وتكوينات فنية ضمن مهرجان الليل في سنغافورة. تصوير: والاس وون ـ أي بي إيه
  • يتجهز للصيد – دبي . تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مهارة – دبي . تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • همة ونشاط – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يدفع عربة محمّلة بمواد ومعدات محصلة من المكبات وسط العاصمة الإندونيسية جاكارتا. أ ف ب
  • ينظف درج سلالم استعداداً لاحتضان تظاهرة وطنية في العاصمة الهندية نيودلهي. إ ب أ
  • يعمل في جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير في أكبر مكب في أمريكا اللاتينية قرب برازيليا ـ البرازيل. إ ب أ
  • جلسة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • براءة – الشارقة . تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية