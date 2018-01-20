- اجتماع عند سيارة على رمال رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعبر بماشيته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صورة للذكرى قبل مباراة ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون ضمن الدوري الإنجليزي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
- تواقيع اللاعبة التايوانية سو- وي للجماهير بعد فوزٍ في أستراليا المفتوحة للتنس. تصوير: إسي كاتو ـ رويترز
- سباحة في الهواء ـ كأس العالم للتزلج في النمسا. تصوير: جو كلمار ـ أ ف ب
- يقتنص لحظات من الصفاء الذهني في أم القيوين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- انقضاض لتناول الغذاء في حديقة بألماتي ـ كازاخستان. تصوير: شاميل زوماتوف ـ رويترز
- صورة على الريدكاربت تجمع الممثلة سارا كولانجيلو مع باركر سيفاك بطل فيلم «مدرس الروضة» في مهرجان ساندانس الأمريكي السينمائي. تصوير: أنجيلا ويز ـ أ ف ب
- تكوين فني لحيوان الغرير في سماء لندن ضمن مهرجان الأضواء. تصوير: توبي ميلفيل ـ رويترز
- يستعرض بضاعته من منتجات الكهرمان والعقيق في الجناح اليمني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ينفذ مندوساً في جناح المملكة المغربية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- رحلة أسرية على شاطئ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عبور من مكان غير مخصص للمشاة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- بعد أداء الصلاة في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مهارة ومخاطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- توازن على الأمواج – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يقرأ آيات من الذكر الحكيم – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- جولة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تفكير وتأمل من ثلاثة أشبال في ملجأ للحيوانات ـ كاليفورنيا بعد إنقاذهم من الحرائق المشتعلة. تصوير: مارك رالستون ـ أ ف ب
- رسم بالقهوة في كرنفال القهوة الدولي الذي تشهده بنجالور الهندية. تصوير: مانجونات كيران ـ أ ف ب
- أشجار مضيئة وتكوينات فنية ضمن مهرجان الليل في سنغافورة. تصوير: والاس وون ـ أي بي إيه
- يتجهز للصيد – دبي . تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مهارة – دبي . تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- همة ونشاط – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يدفع عربة محمّلة بمواد ومعدات محصلة من المكبات وسط العاصمة الإندونيسية جاكارتا. أ ف ب
- ينظف درج سلالم استعداداً لاحتضان تظاهرة وطنية في العاصمة الهندية نيودلهي. إ ب أ
- يعمل في جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير في أكبر مكب في أمريكا اللاتينية قرب برازيليا ـ البرازيل. إ ب أ
- جلسة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- براءة – الشارقة . تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية