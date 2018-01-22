  • حب المغامرة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مهرجون وعرائس في مسيرة ترويجية للسياحة في بانكوك. تصوير: دييجو أزوبل ـ إي بي إيه
  • تمر بين لوحتين للفنان الألماني باسيلتز ضمن معرض في رين ـ سويسرا. تصوير: آرن ويجمان ـ رويترز
  • صورة للذكرى مع فطائر من صنعه في الأسبوع الدولي الأخضر للمأكولات والزراعة والبستنة في برلين. تصوير: هايونج جون ـ إي بي إيه
  • خطوات على الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • همة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لهو طفولي على رمال العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • فرحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تلوث للهواء ومخالفة للإرشادات البيئية والمرورية – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يرتب بضاعته من الخضراوات في انتظار الزبائن في سوق وسط إزمير ـ تركيا. إ ب أ
  • استراحة لحقيبتين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تأهب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ألوان – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • جلسة أصدقاء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • اجتماع عند سيارة على رمال رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعبر بماشيته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صورة للذكرى قبل مباراة ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون ضمن الدوري الإنجليزي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
  • تواقيع اللاعبة التايوانية سو- وي للجماهير بعد فوزٍ في أستراليا المفتوحة للتنس. تصوير: إسي كاتو ـ رويترز
  • سباحة في الهواء ـ كأس العالم للتزلج في النمسا. تصوير: جو كلمار ـ أ ف ب
  • يقتنص لحظات من الصفاء الذهني في أم القيوين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • انقضاض لتناول الغذاء في حديقة بألماتي ـ كازاخستان. تصوير: شاميل زوماتوف ـ رويترز
  • صورة على الريدكاربت تجمع الممثلة سارا كولانجيلو مع باركر سيفاك بطل فيلم «مدرس الروضة» في مهرجان ساندانس الأمريكي السينمائي. تصوير: أنجيلا ويز ـ أ ف ب
  • تكوين فني لحيوان الغرير في سماء لندن ضمن مهرجان الأضواء. تصوير: توبي ميلفيل ـ رويترز
  • يستعرض بضاعته من منتجات الكهرمان والعقيق في الجناح اليمني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ينفذ مندوساً في جناح المملكة المغربية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • رحلة أسرية على شاطئ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عبور من مكان غير مخصص للمشاة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • بعد أداء الصلاة في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مهارة ومخاطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • توازن على الأمواج – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية