- حب المغامرة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مهرجون وعرائس في مسيرة ترويجية للسياحة في بانكوك. تصوير: دييجو أزوبل ـ إي بي إيه
- تمر بين لوحتين للفنان الألماني باسيلتز ضمن معرض في رين ـ سويسرا. تصوير: آرن ويجمان ـ رويترز
- صورة للذكرى مع فطائر من صنعه في الأسبوع الدولي الأخضر للمأكولات والزراعة والبستنة في برلين. تصوير: هايونج جون ـ إي بي إيه
- خطوات على الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- همة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لهو طفولي على رمال العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- فرحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تلوث للهواء ومخالفة للإرشادات البيئية والمرورية – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرتب بضاعته من الخضراوات في انتظار الزبائن في سوق وسط إزمير ـ تركيا. إ ب أ
- استراحة لحقيبتين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تأهب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ألوان – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- جلسة أصدقاء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- اجتماع عند سيارة على رمال رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعبر بماشيته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صورة للذكرى قبل مباراة ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون ضمن الدوري الإنجليزي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز
- تواقيع اللاعبة التايوانية سو- وي للجماهير بعد فوزٍ في أستراليا المفتوحة للتنس. تصوير: إسي كاتو ـ رويترز
- سباحة في الهواء ـ كأس العالم للتزلج في النمسا. تصوير: جو كلمار ـ أ ف ب
- يقتنص لحظات من الصفاء الذهني في أم القيوين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- انقضاض لتناول الغذاء في حديقة بألماتي ـ كازاخستان. تصوير: شاميل زوماتوف ـ رويترز
- صورة على الريدكاربت تجمع الممثلة سارا كولانجيلو مع باركر سيفاك بطل فيلم «مدرس الروضة» في مهرجان ساندانس الأمريكي السينمائي. تصوير: أنجيلا ويز ـ أ ف ب
- تكوين فني لحيوان الغرير في سماء لندن ضمن مهرجان الأضواء. تصوير: توبي ميلفيل ـ رويترز
- يستعرض بضاعته من منتجات الكهرمان والعقيق في الجناح اليمني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ينفذ مندوساً في جناح المملكة المغربية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- رحلة أسرية على شاطئ الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عبور من مكان غير مخصص للمشاة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- بعد أداء الصلاة في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مهارة ومخاطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- توازن على الأمواج – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية