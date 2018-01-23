- شقاوة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قيلولة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يرعى قطيعاً من البط في بحيرة وسط فيتنام. أ ف ب
- يقود جراراً على طول قناة مائية في حقل لزراعة الأرز في ضواحي هوي ـ فيتنام. أ ف ب
- يعرض منتجاته – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- أقنعة وأجواء أسطورية وألعاب نارية في كرنفال تشهده مدينة مايوركا الإسبانية. تصوير: جيمي رينا ـ أ ف ب
- شامخاً يتحدى الجليد في حديقة حيوان زيوريخ. تصوير: ولتر بيري ـ اي بي إيه
- ابتسامة على السجادة الحمراء من النجمين كولمان دومنجو وسوكي ووترهتوس في العرض الأول لفيلم Assassination Nation في يوتاه الأمريكية. تصوير: جاسون ميريت ـ أ ف ب
- استمتاع ببرودة الصباح – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- قفزة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- معاينة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- معاينة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حمولة زائدة تهدد سلامة مستخدمي الطريق – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حب المغامرة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مهرجون وعرائس في مسيرة ترويجية للسياحة في بانكوك. تصوير: دييجو أزوبل ـ إي بي إيه
- تمر بين لوحتين للفنان الألماني باسيلتز ضمن معرض في رين ـ سويسرا. تصوير: آرن ويجمان ـ رويترز
- صورة للذكرى مع فطائر من صنعه في الأسبوع الدولي الأخضر للمأكولات والزراعة والبستنة في برلين. تصوير: هايونج جون ـ إي بي إيه
- خطوات على الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- همة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لهو طفولي على رمال العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- فرحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تلوث للهواء ومخالفة للإرشادات البيئية والمرورية – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرتب بضاعته من الخضراوات في انتظار الزبائن في سوق وسط إزمير ـ تركيا. إ ب أ
- استراحة لحقيبتين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تأهب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ألوان – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- جلسة أصدقاء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- اجتماع عند سيارة على رمال رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعبر بماشيته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صورة للذكرى قبل مباراة ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون ضمن الدوري الإنجليزي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز