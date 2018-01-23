  • شقاوة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • قيلولة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يرعى قطيعاً من البط في بحيرة وسط فيتنام. أ ف ب
  • يقود جراراً على طول قناة مائية في حقل لزراعة الأرز في ضواحي هوي ـ فيتنام. أ ف ب
  • يعرض منتجاته – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • أقنعة وأجواء أسطورية وألعاب نارية في كرنفال تشهده مدينة مايوركا الإسبانية. تصوير: جيمي رينا ـ أ ف ب
  • شامخاً يتحدى الجليد في حديقة حيوان زيوريخ. تصوير: ولتر بيري ـ اي بي إيه
  • ابتسامة على السجادة الحمراء من النجمين كولمان دومنجو وسوكي ووترهتوس في العرض الأول لفيلم Assassination Nation في يوتاه الأمريكية. تصوير: جاسون ميريت ـ أ ف ب
  • استمتاع ببرودة الصباح – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • قفزة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • معاينة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • معاينة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • حمولة زائدة تهدد سلامة مستخدمي الطريق – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حب المغامرة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مهرجون وعرائس في مسيرة ترويجية للسياحة في بانكوك. تصوير: دييجو أزوبل ـ إي بي إيه
  • تمر بين لوحتين للفنان الألماني باسيلتز ضمن معرض في رين ـ سويسرا. تصوير: آرن ويجمان ـ رويترز
  • صورة للذكرى مع فطائر من صنعه في الأسبوع الدولي الأخضر للمأكولات والزراعة والبستنة في برلين. تصوير: هايونج جون ـ إي بي إيه
  • خطوات على الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • همة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لهو طفولي على رمال العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • فرحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تلوث للهواء ومخالفة للإرشادات البيئية والمرورية – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يرتب بضاعته من الخضراوات في انتظار الزبائن في سوق وسط إزمير ـ تركيا. إ ب أ
  • استراحة لحقيبتين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تأهب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ألوان – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • جلسة أصدقاء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • اجتماع عند سيارة على رمال رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعبر بماشيته – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صورة للذكرى قبل مباراة ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون ضمن الدوري الإنجليزي. تصوير: كارل ريسين ـ رويترز