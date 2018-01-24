- رحلة على الدراجة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حمولة زائدة وخطرة – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- إبحار – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق للطفولة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لقطة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يقي وجهه حرارة الشمس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- خداع بصري حبت به الطبيعة طائراً في حديقة حيوان فرانكفورت ـ ألمانيا. تصوير: أرماندو باباني ـ أي بي إيه
- متنزه تحول إلى ساحة للرقص الجماعي في ريودي جانيرو ـ البرازيل. تصوير: ماورو بيمنتل ـ أ ف ب
- حرب الدقيق في شوارع مدينة جليسيا الإسبانية في كارنفال للمرح. تصوير: بريز لورينزو ـ أي بي إيه
- في حضرة البحر – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- بين الصقور – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مخالفة صريحة لقوانين المرور – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- شقاوة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قيلولة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يرعى قطيعاً من البط في بحيرة وسط فيتنام. أ ف ب
- يقود جراراً على طول قناة مائية في حقل لزراعة الأرز في ضواحي هوي ـ فيتنام. أ ف ب
- يعرض منتجاته – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- أقنعة وأجواء أسطورية وألعاب نارية في كرنفال تشهده مدينة مايوركا الإسبانية. تصوير: جيمي رينا ـ أ ف ب
- شامخاً يتحدى الجليد في حديقة حيوان زيوريخ. تصوير: ولتر بيري ـ اي بي إيه
- ابتسامة على السجادة الحمراء من النجمين كولمان دومنجو وسوكي ووترهتوس في العرض الأول لفيلم Assassination Nation في يوتاه الأمريكية. تصوير: جاسون ميريت ـ أ ف ب
- استمتاع ببرودة الصباح – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- معاينة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حمولة زائدة تهدد سلامة مستخدمي الطريق – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حب المغامرة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مهرجون وعرائس في مسيرة ترويجية للسياحة في بانكوك. تصوير: دييجو أزوبل ـ إي بي إيه
- تمر بين لوحتين للفنان الألماني باسيلتز ضمن معرض في رين ـ سويسرا. تصوير: آرن ويجمان ـ رويترز
- صورة للذكرى مع فطائر من صنعه في الأسبوع الدولي الأخضر للمأكولات والزراعة والبستنة في برلين. تصوير: هايونج جون ـ إي بي إيه
- خطوات على الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية