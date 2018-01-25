- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعبر من دون اهتمام لخطر السيارات والدهس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استراحة – مليحة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عمال اتحاد المعادن الكوري الجنوبي يضربون عن العمل وسط الصقيع للمطالبة بزيادة الأجور. (إي بي أيه)
- يتظاهرون في دافوس احتجاجاً على مشاركة الرئيس الأمريكي في المنتدى الاقتصادي العالمي. «أ ف ب»
- تفكير عميق من حمار مخطط في حديقة حيوان فرانكفورت ـ ألمانيا. تصوير: أرماندو باباني ـ إي بي إيه
- المطربة كايتي بيري في ثياب ميني ماوس لدى حضورها حفلاً لتكريمها في هوليوود. تصوير: ماريو أنزوني ـ رويترز
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لقطة – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- في مواجهة الرياح – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رحلة على الدراجة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حمولة زائدة وخطرة – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق للطفولة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لقطة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يقي وجهه حرارة الشمس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- خداع بصري حبت به الطبيعة طائراً في حديقة حيوان فرانكفورت ـ ألمانيا. تصوير: أرماندو باباني ـ أي بي إيه
- متنزه تحول إلى ساحة للرقص الجماعي في ريودي جانيرو ـ البرازيل. تصوير: ماورو بيمنتل ـ أ ف ب
- حرب الدقيق في شوارع مدينة جليسيا الإسبانية في كارنفال للمرح. تصوير: بريز لورينزو ـ أي بي إيه
- في حضرة البحر – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- بين الصقور – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مخالفة صريحة لقوانين المرور – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- شقاوة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قيلولة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يرعى قطيعاً من البط في بحيرة وسط فيتنام. أ ف ب
- يقود جراراً على طول قناة مائية في حقل لزراعة الأرز في ضواحي هوي ـ فيتنام. أ ف ب
- يعرض منتجاته – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- شامخاً يتحدى الجليد في حديقة حيوان زيوريخ. تصوير: ولتر بيري ـ اي بي إيه
- أقنعة وأجواء أسطورية وألعاب نارية في كرنفال تشهده مدينة مايوركا الإسبانية. تصوير: جيمي رينا ـ أ ف ب