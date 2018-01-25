- قبلة للنمر في سيرك مونت كارلو. (تصوير: كلود باريس – أ ف ب)
- تجمع التماساً للدفء في حديقة حيوان إرفورت – ألمانيا. (تصوير: مارتين شوت – أ ف ب)
- راقص تشينولو في مهرجان تراثي بالمكسيك. (تصوير: أومار توريس – أ ف ب)
- قافلة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- عبور خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تدريب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يزرع حقل أرز قرب موقع بركان نشط في إقليم الباي ـ الفلبين. رويترز
- يبيعون مجسمات لمواد غذائية في معرض في مدينة لاباز ـ بوليفيا. رويترز
- تمارين – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعبر من دون اهتمام لخطر السيارات والدهس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استراحة – مليحة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عمال اتحاد المعادن الكوري الجنوبي يضربون عن العمل وسط الصقيع للمطالبة بزيادة الأجور. (إي بي أيه)
- يتظاهرون في دافوس احتجاجاً على مشاركة الرئيس الأمريكي في المنتدى الاقتصادي العالمي. «أ ف ب»
- تفكير عميق من حمار مخطط في حديقة حيوان فرانكفورت ـ ألمانيا. تصوير: أرماندو باباني ـ إي بي إيه
- المطربة كايتي بيري في ثياب ميني ماوس لدى حضورها حفلاً لتكريمها في هوليوود. تصوير: ماريو أنزوني ـ رويترز
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لقطة – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- في مواجهة الرياح – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رحلة على الدراجة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حمولة زائدة وخطرة – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق للطفولة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لقطة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يقي وجهه حرارة الشمس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- خداع بصري حبت به الطبيعة طائراً في حديقة حيوان فرانكفورت ـ ألمانيا. تصوير: أرماندو باباني ـ أي بي إيه
- متنزه تحول إلى ساحة للرقص الجماعي في ريودي جانيرو ـ البرازيل. تصوير: ماورو بيمنتل ـ أ ف ب
- حرب الدقيق في شوارع مدينة جليسيا الإسبانية في كارنفال للمرح. تصوير: بريز لورينزو ـ أي بي إيه