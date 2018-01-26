  • نزهة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رسم على الجدران يمثل تلوثاً بصرياً وإضراراً بالممتلكات – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • توازن – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • وراء عصفور – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • قبلة للنمر في سيرك مونت كارلو. (تصوير: كلود باريس – أ ف ب)
  • راقص تشينولو في مهرجان تراثي بالمكسيك. (تصوير: أومار توريس – أ ف ب)
  • تجمع التماساً للدفء في حديقة حيوان إرفورت – ألمانيا. (تصوير: مارتين شوت – أ ف ب)
  • قافلة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • عبور خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تدريب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يزرع حقل أرز قرب موقع بركان نشط في إقليم الباي ـ الفلبين. رويترز
  • يبيعون مجسمات لمواد غذائية في معرض في مدينة لاباز ـ بوليفيا. رويترز
  • تمارين – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يعبر من دون اهتمام لخطر السيارات والدهس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استراحة – مليحة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عمال اتحاد المعادن الكوري الجنوبي يضربون عن العمل وسط الصقيع للمطالبة بزيادة الأجور. (إي بي أيه)
  • يتظاهرون في دافوس احتجاجاً على مشاركة الرئيس الأمريكي في المنتدى الاقتصادي العالمي. «أ ف ب»
  • تفكير عميق من حمار مخطط في حديقة حيوان فرانكفورت ـ ألمانيا. تصوير: أرماندو باباني ـ إي بي إيه
  • المطربة كايتي بيري في ثياب ميني ماوس لدى حضورها حفلاً لتكريمها في هوليوود. تصوير: ماريو أنزوني ـ رويترز
  • ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • لقطة – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • في مواجهة الرياح – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رحلة على الدراجة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • حمولة زائدة وخطرة – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • توثيق للطفولة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • لقطة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية