- دمي للبهجة والبيع في كوالامبور ماليزيا بمناسبة التقويم الصيني الجديد. تصوير: محمد رسفان ـ أ ف ب
- حسن ألماني في عرض راقص تشهده برلين. تصوير: كليمنص بيلان ـ أي بي إيه
- عرض من مسرحية زواج الطيور في دريسدن شرق ألمانيا. تصوير: ماثياس شومان ـ رويترز
- يرعى الماعز – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعمل على تركيب قطع غيار لجرار داخل معمل وسط برلين. نيويورك تايمز
- يبيع فاكهة الموز للمارة مرتدياً زيه الجامعي وسط شوارع العاصمة الزيمبابوية هراري. إ ب أ
- يحمل قنينة غاز نحو منزل أحد الزبائن في مكسيكو ـ المكسيك. رويترز
- خُطا – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حوار القطط – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رسم على الجدران يمثل تلوثاً بصرياً وإضراراً بالممتلكات – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- توازن – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- وراء عصفور – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- قبلة للنمر في سيرك مونت كارلو. (تصوير: كلود باريس – أ ف ب)
- راقص تشينولو في مهرجان تراثي بالمكسيك. (تصوير: أومار توريس – أ ف ب)
- تجمع التماساً للدفء في حديقة حيوان إرفورت – ألمانيا. (تصوير: مارتين شوت – أ ف ب)
- قافلة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- عبور خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تدريب – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يزرع حقل أرز قرب موقع بركان نشط في إقليم الباي ـ الفلبين. رويترز
- يبيعون مجسمات لمواد غذائية في معرض في مدينة لاباز ـ بوليفيا. رويترز
- تمارين – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعبر من دون اهتمام لخطر السيارات والدهس – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استراحة – مليحة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عمال اتحاد المعادن الكوري الجنوبي يضربون عن العمل وسط الصقيع للمطالبة بزيادة الأجور. (إي بي أيه)
- يتظاهرون في دافوس احتجاجاً على مشاركة الرئيس الأمريكي في المنتدى الاقتصادي العالمي. «أ ف ب»
- تفكير عميق من حمار مخطط في حديقة حيوان فرانكفورت ـ ألمانيا. تصوير: أرماندو باباني ـ إي بي إيه