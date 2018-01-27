  • لهو طفولي – دبي – تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رقصة الطاووس في تشيناي الهندية. تصوير: آرون سانكار ـ أ ف ب
  • تزاحم من أجل الغذاء في حديقة حيوان روييف روشي ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
  • الشخصية الكرتونية تيتوف في معرض للقصص المصورة تشهده فرنسا. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
  • متقاربون متباعدون. التقطت في كورنيش أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • الشخصية الكرتونية تيتوف في معرض للقصص المصورة تشهده فرنسا. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
  • استجمام على صفحة الماء العذب – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تستعرض منتجاتها من السدو والنجدي في الجناح السعودي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • عملية صيانة لبرج كهرباء في مدينة تشينغداو ـ الصين. رويترز
  • يركبان قطعاً داخلية لسيارة في مصنع لشركة بورش وسط شتوتغارت ـ ألمانيا. إ ب أ
  • يغربل حبوب الذرة في سوق للبيع بالجملة في ماناغوا ـ نيكاراغوا. أ ف ب
  • يخلط العطور العربية في الجناح الكويتي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • بلا رقيب – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • خطوات على شاطئ أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • لهو على الكورنيش – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • توثيق لجمالية بحيرة حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • دمي للبهجة والبيع في كوالامبور ماليزيا بمناسبة التقويم الصيني الجديد. تصوير: محمد رسفان ـ أ ف ب
  • حسن ألماني في عرض راقص تشهده برلين. تصوير: كليمنص بيلان ـ أي بي إيه
  • عرض من مسرحية زواج الطيور في دريسدن شرق ألمانيا. تصوير: ماثياس شومان ـ رويترز
  • يرعى الماعز – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعمل على تركيب قطع غيار لجرار داخل معمل وسط برلين. نيويورك تايمز
  • يبيع فاكهة الموز للمارة مرتدياً زيه الجامعي وسط شوارع العاصمة الزيمبابوية هراري. إ ب أ
  • يحمل قنينة غاز نحو منزل أحد الزبائن في مكسيكو ـ المكسيك. رويترز
  • خُطا – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حوار القطط – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • نزهة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رسم على الجدران يمثل تلوثاً بصرياً وإضراراً بالممتلكات – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • توازن – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • وراء عصفور – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية