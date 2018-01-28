- يضع اللمسات الأخيرة على قارب خشبي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يحاولون الوصول إلى القمة في مليحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مع الطيور والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- قفزات فوق الصخور في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو طفولي – دبي – تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رقصة الطاووس في تشيناي الهندية. تصوير: آرون سانكار ـ أ ف ب
- تزاحم من أجل الغذاء في حديقة حيوان روييف روشي ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
- الشخصية الكرتونية تيتوف في معرض للقصص المصورة تشهده فرنسا. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
- متقاربون متباعدون. التقطت في كورنيش أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- الشخصية الكرتونية تيتوف في معرض للقصص المصورة تشهده فرنسا. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
- استجمام على صفحة الماء العذب – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تستعرض منتجاتها من السدو والنجدي في الجناح السعودي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- عملية صيانة لبرج كهرباء في مدينة تشينغداو ـ الصين. رويترز
- يركبان قطعاً داخلية لسيارة في مصنع لشركة بورش وسط شتوتغارت ـ ألمانيا. إ ب أ
- يغربل حبوب الذرة في سوق للبيع بالجملة في ماناغوا ـ نيكاراغوا. أ ف ب
- يخلط العطور العربية في الجناح الكويتي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- بلا رقيب – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- خطوات على شاطئ أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لهو على الكورنيش – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق لجمالية بحيرة حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- دمي للبهجة والبيع في كوالامبور ماليزيا بمناسبة التقويم الصيني الجديد. تصوير: محمد رسفان ـ أ ف ب
- حسن ألماني في عرض راقص تشهده برلين. تصوير: كليمنص بيلان ـ أي بي إيه
- عرض من مسرحية زواج الطيور في دريسدن شرق ألمانيا. تصوير: ماثياس شومان ـ رويترز
- يرعى الماعز – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعمل على تركيب قطع غيار لجرار داخل معمل وسط برلين. نيويورك تايمز
- يبيع فاكهة الموز للمارة مرتدياً زيه الجامعي وسط شوارع العاصمة الزيمبابوية هراري. إ ب أ
- يحمل قنينة غاز نحو منزل أحد الزبائن في مكسيكو ـ المكسيك. رويترز
- خُطا – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حوار القطط – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية