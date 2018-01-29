- رقصة فلكلورية بالأقنعة والأجراس والخرز الملون لإبعاد الشر والمرض في مهرجان تشهده بيرنيك قرب صوفيا ـ بلغاريا. تصوير: نيكولاي دويشنوف ـ أ ف ب
- مناجاة مع النفس في بركة لندنية. تصوير: فاسوندو اريزابالاجا ـ epa
- استكشاف – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يستعدان لمغامرة على شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استراحة قصيرة أثناء العمل أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- نزهة أسرية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يشحنون حمولة أعلاف على متن جرار وسط حقل في ضواحي أحمد آباد ـ الهند. رويترز
- يجمع مواد قابلة لإعادة التدوير من مياه نهر في إقليم ألباي ـ الفلبين. أ ف ب
- همة وعمل جماعي في حرفة تراثية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يضع اللمسات الأخيرة على قارب خشبي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يحاولون الوصول إلى القمة في مليحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مع الطيور والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- قفزات فوق الصخور في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو طفولي – دبي – تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رقصة الطاووس في تشيناي الهندية. تصوير: آرون سانكار ـ أ ف ب
- تزاحم من أجل الغذاء في حديقة حيوان روييف روشي ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
- الشخصية الكرتونية تيتوف في معرض للقصص المصورة تشهده فرنسا. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
- متقاربون متباعدون. التقطت في كورنيش أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- الشخصية الكرتونية تيتوف في معرض للقصص المصورة تشهده فرنسا. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
- استجمام على صفحة الماء العذب – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تستعرض منتجاتها من السدو والنجدي في الجناح السعودي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- عملية صيانة لبرج كهرباء في مدينة تشينغداو ـ الصين. رويترز
- يركبان قطعاً داخلية لسيارة في مصنع لشركة بورش وسط شتوتغارت ـ ألمانيا. إ ب أ
- يغربل حبوب الذرة في سوق للبيع بالجملة في ماناغوا ـ نيكاراغوا. أ ف ب
- يخلط العطور العربية في الجناح الكويتي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- بلا رقيب – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- خطوات على شاطئ أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لهو على الكورنيش – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- توثيق لجمالية بحيرة حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية