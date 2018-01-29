  • وقفة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • محاكاة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • شقاوة طفولية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • رقصة فلكلورية بالأقنعة والأجراس والخرز الملون لإبعاد الشر والمرض في مهرجان تشهده بيرنيك قرب صوفيا ـ بلغاريا. تصوير: نيكولاي دويشنوف ـ أ ف ب
  • مناجاة مع النفس في بركة لندنية. تصوير: فاسوندو اريزابالاجا ـ epa
  • استكشاف – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يستعدان لمغامرة على شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استراحة قصيرة أثناء العمل أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • نزهة أسرية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يشحنون حمولة أعلاف على متن جرار وسط حقل في ضواحي أحمد آباد ـ الهند. رويترز
  • يجمع مواد قابلة لإعادة التدوير من مياه نهر في إقليم ألباي ـ الفلبين. أ ف ب
  • همة وعمل جماعي في حرفة تراثية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يضع اللمسات الأخيرة على قارب خشبي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يحاولون الوصول إلى القمة في مليحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مع الطيور والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • قفزات فوق الصخور في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو طفولي – دبي – تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • رقصة الطاووس في تشيناي الهندية. تصوير: آرون سانكار ـ أ ف ب
  • تزاحم من أجل الغذاء في حديقة حيوان روييف روشي ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
  • الشخصية الكرتونية تيتوف في معرض للقصص المصورة تشهده فرنسا. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
  • متقاربون متباعدون. التقطت في كورنيش أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • الشخصية الكرتونية تيتوف في معرض للقصص المصورة تشهده فرنسا. تصوير: جويل ساجيت ـ أ ف ب
  • استجمام على صفحة الماء العذب – حتا. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تستعرض منتجاتها من السدو والنجدي في الجناح السعودي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • عملية صيانة لبرج كهرباء في مدينة تشينغداو ـ الصين. رويترز
  • يركبان قطعاً داخلية لسيارة في مصنع لشركة بورش وسط شتوتغارت ـ ألمانيا. إ ب أ