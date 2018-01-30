- إنقاذ كلب تُرِك وحده خلال تساقط الثلوج في لاهاي، هولندا. تصوير: جاسبر جوينن – نيويورك تايمز
- أمام محل لبيع الصابون وسط مدينة الموصل ـ العراق. رويترز
- قط وزارة الخارجية البريطانية الشهير بالمرستون مترقباً الأحداث في مقر الوزارة في 10 داوننغ ستريت ـ لندن. (تصوير: فاكوندو أريزابلاغا ـ إي بي إيه)
- تصميم غريب في أسبوع مدريد للموضة. (تصوير: ج ج جولين ـ إي بي إيه)
- لحظة ثورة بركان مايون في ليجازبي ـ الفلبين. (تصوير: تيد أليبي ـ أ ف ب )
- يتفحص بضاعة محله من الأرز في انتظار الزبائن وسط جاكرتا ـ إندونيسيا. إ ب أ
- داخل معمل لصناعة الملابس في إقليم جيانغ ـ الصين. رويترز
- مخالفة وتشويه بصري ـ رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وقفة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- محاكاة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- شقاوة طفولية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- رقصة فلكلورية بالأقنعة والأجراس والخرز الملون لإبعاد الشر والمرض في مهرجان تشهده بيرنيك قرب صوفيا ـ بلغاريا. تصوير: نيكولاي دويشنوف ـ أ ف ب
- مناجاة مع النفس في بركة لندنية. تصوير: فاسوندو اريزابالاجا ـ epa
- استكشاف – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يستعدان لمغامرة على شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استراحة قصيرة أثناء العمل أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- نزهة أسرية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يشحنون حمولة أعلاف على متن جرار وسط حقل في ضواحي أحمد آباد ـ الهند. رويترز
- يجمع مواد قابلة لإعادة التدوير من مياه نهر في إقليم ألباي ـ الفلبين. أ ف ب
- همة وعمل جماعي في حرفة تراثية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يضع اللمسات الأخيرة على قارب خشبي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حمولة زائدة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يحاولون الوصول إلى القمة في مليحة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مع الطيور والبحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- قفزات فوق الصخور في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو طفولي – دبي – تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- رقصة الطاووس في تشيناي الهندية. تصوير: آرون سانكار ـ أ ف ب