  • خطورة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • بين السماء والأرض – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • استكشاف – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لقطة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • بعيداً عن المخاطر – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • بصحبة الورود – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • إنقاذ كلب تُرِك وحده خلال تساقط الثلوج في لاهاي، هولندا. تصوير: جاسبر جوينن – نيويورك تايمز
  • قط وزارة الخارجية البريطانية الشهير بالمرستون مترقباً الأحداث في مقر الوزارة في 10 داوننغ ستريت ـ لندن. (تصوير: فاكوندو أريزابلاغا ـ إي بي إيه)
  • تصميم غريب في أسبوع مدريد للموضة. (تصوير: ج ج جولين ـ إي بي إيه)
  • أمام محل لبيع الصابون وسط مدينة الموصل ـ العراق. رويترز
  • لحظة ثورة بركان مايون في ليجازبي ـ الفلبين. (تصوير: تيد أليبي ـ أ ف ب )
  • يتفحص بضاعة محله من الأرز في انتظار الزبائن وسط جاكرتا ـ إندونيسيا. إ ب أ
  • داخل معمل لصناعة الملابس في إقليم جيانغ ـ الصين. رويترز
  • مخالفة وتشويه بصري ـ رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • وقفة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • محاكاة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • شقاوة طفولية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • رقصة فلكلورية بالأقنعة والأجراس والخرز الملون لإبعاد الشر والمرض في مهرجان تشهده بيرنيك قرب صوفيا ـ بلغاريا. تصوير: نيكولاي دويشنوف ـ أ ف ب
  • مناجاة مع النفس في بركة لندنية. تصوير: فاسوندو اريزابالاجا ـ epa
  • استكشاف – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يستعدان لمغامرة على شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استراحة قصيرة أثناء العمل أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • نزهة أسرية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يشحنون حمولة أعلاف على متن جرار وسط حقل في ضواحي أحمد آباد ـ الهند. رويترز
  • يجمع مواد قابلة لإعادة التدوير من مياه نهر في إقليم ألباي ـ الفلبين. أ ف ب
  • همة وعمل جماعي في حرفة تراثية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يضع اللمسات الأخيرة على قارب خشبي ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية