- مجسم ورقي للرئيس الفرنسي ماكرون استعداداً لكرنفال تشهده مدينة نيس. تصوير: فاليري هاش ـ أ ف ب
- خريطة لقراءة الكف في مهرجان غانغننغ ـ كوريا الجنوبية. تصوير: هيونغ جون ـ اي بي إيه
- صورة للقرش في مركز أبحاث بحري في فالنسيا ـ إسبانيا. تصوير: كاي فورسترلنغ ـ اي بي إيه
- مرافق عامة تعرضت للتخريب – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- رحلة – دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تقمص الأمومة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عطف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خلف الشباك – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- بعد وجبة غداء – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- موسيقى وهياكل عظمية وثياب فلكلورية في كرنفال أورورو في بوليفيا. تصوير: لويس أنجل ـ إيه بي أي
- استعراض يحتفي بالربيع المقبل في إيتورين ـ شمال إسبانيا. تصوير: فنسنت ويست ـ رويترز
- دراما ورقص ومرح في شوارع بابالوتلا المكسيكية. تصوير: فرانشيسكو جوسكو ـ أيه بي أي
- هبوط حذر – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خطورة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- بين السماء والأرض – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- استكشاف – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لقطة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- بعيداً عن المخاطر – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- بصحبة الورود – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- إنقاذ كلب تُرِك وحده خلال تساقط الثلوج في لاهاي، هولندا. تصوير: جاسبر جوينن – نيويورك تايمز
- أمام محل لبيع الصابون وسط مدينة الموصل ـ العراق. رويترز
- قط وزارة الخارجية البريطانية الشهير بالمرستون مترقباً الأحداث في مقر الوزارة في 10 داوننغ ستريت ـ لندن. (تصوير: فاكوندو أريزابلاغا ـ إي بي إيه)
- تصميم غريب في أسبوع مدريد للموضة. (تصوير: ج ج جولين ـ إي بي إيه)
- لحظة ثورة بركان مايون في ليجازبي ـ الفلبين. (تصوير: تيد أليبي ـ أ ف ب )
- داخل معمل لصناعة الملابس في إقليم جيانغ ـ الصين. رويترز
- يتفحص بضاعة محله من الأرز في انتظار الزبائن وسط جاكرتا ـ إندونيسيا. إ ب أ
- مخالفة وتشويه بصري ـ رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وقفة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- محاكاة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية