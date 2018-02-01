  • مجسم ورقي للرئيس الفرنسي ماكرون استعداداً لكرنفال تشهده مدينة نيس. تصوير: فاليري هاش ـ أ ف ب
  • خريطة لقراءة الكف في مهرجان غانغننغ ـ كوريا الجنوبية. تصوير: هيونغ جون ـ اي بي إيه
  • صورة للقرش في مركز أبحاث بحري في فالنسيا ـ إسبانيا. تصوير: كاي فورسترلنغ ـ اي بي إيه
  • مرافق عامة تعرضت للتخريب – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • رحلة – دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تقمص الأمومة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عطف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خلف الشباك – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • بعد وجبة غداء – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • موسيقى وهياكل عظمية وثياب فلكلورية في كرنفال أورورو في بوليفيا. تصوير: لويس أنجل ـ إيه بي أي
  • استعراض يحتفي بالربيع المقبل في إيتورين ـ شمال إسبانيا. تصوير: فنسنت ويست ـ رويترز
  • دراما ورقص ومرح في شوارع بابالوتلا المكسيكية. تصوير: فرانشيسكو جوسكو ـ أيه بي أي
  • هبوط حذر – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطورة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • بين السماء والأرض – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • استكشاف – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لقطة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • بعيداً عن المخاطر – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • بصحبة الورود – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • إنقاذ كلب تُرِك وحده خلال تساقط الثلوج في لاهاي، هولندا. تصوير: جاسبر جوينن – نيويورك تايمز
  • أمام محل لبيع الصابون وسط مدينة الموصل ـ العراق. رويترز
  • قط وزارة الخارجية البريطانية الشهير بالمرستون مترقباً الأحداث في مقر الوزارة في 10 داوننغ ستريت ـ لندن. (تصوير: فاكوندو أريزابلاغا ـ إي بي إيه)
  • تصميم غريب في أسبوع مدريد للموضة. (تصوير: ج ج جولين ـ إي بي إيه)
  • لحظة ثورة بركان مايون في ليجازبي ـ الفلبين. (تصوير: تيد أليبي ـ أ ف ب )
  • داخل معمل لصناعة الملابس في إقليم جيانغ ـ الصين. رويترز
  • يتفحص بضاعة محله من الأرز في انتظار الزبائن وسط جاكرتا ـ إندونيسيا. إ ب أ
  • مخالفة وتشويه بصري ـ رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • وقفة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • محاكاة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية