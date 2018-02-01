- حمولة بارزة تخالف قواعد السير- عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رأفة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- همة ونشاط – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- حصاد قصب السكر في حقل وسط منطقة ماساشابا ـ نيكاراغوا. رويترز
- داخل سوق لبيع الخضراوات بالجملة في مدينة حيدر آباد ـ الهند. أ ف ب
- ينقلان شحنة بضائع على متن عربة يدوية في نيودلهي ـ الهند. أ ف ب
- وللقمر سحره – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لقطة على عجل – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رهبة متبادلة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تأرجح بين السماء والأرض – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مجسم ورقي للرئيس الفرنسي ماكرون استعداداً لكرنفال تشهده مدينة نيس. تصوير: فاليري هاش ـ أ ف ب
- خريطة لقراءة الكف في مهرجان غانغننغ ـ كوريا الجنوبية. تصوير: هيونغ جون ـ اي بي إيه
- صورة للقرش في مركز أبحاث بحري في فالنسيا ـ إسبانيا. تصوير: كاي فورسترلنغ ـ اي بي إيه
- مرافق عامة تعرضت للتخريب – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- رحلة – دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تقمص الأمومة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عطف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خلف الشباك – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- بعد وجبة غداء – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- موسيقى وهياكل عظمية وثياب فلكلورية في كرنفال أورورو في بوليفيا. تصوير: لويس أنجل ـ إيه بي أي
- استعراض يحتفي بالربيع المقبل في إيتورين ـ شمال إسبانيا. تصوير: فنسنت ويست ـ رويترز
- دراما ورقص ومرح في شوارع بابالوتلا المكسيكية. تصوير: فرانشيسكو جوسكو ـ أيه بي أي
- هبوط حذر – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- خطورة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- بين السماء والأرض – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- استكشاف – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لقطة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- بعيداً عن المخاطر – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- بصحبة الورود – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- إنقاذ كلب تُرِك وحده خلال تساقط الثلوج في لاهاي، هولندا. تصوير: جاسبر جوينن – نيويورك تايمز