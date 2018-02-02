  • وقت للاستحمام في بحيرة حديقة سانت جيمس بارك في لندن. تصوير: إي بي أي
  • وجوه تلونت وتجمعت تضامناً مع حملة لإنقاذ النمر في الهند. تصوير: جاجديش ـ إي بي إيه
  • زرافة أنجولية وليدة تعلن عن نفسها في حديقة حيوان لشبونة. (تصوير: تياجو بيتينجا – إي بي إيه)
  • طفل وطوفان من الحقائب على رصيف سكة حديد في مقاطعة ليونينج الصينية. (تصوير: رويترز)
  • حمولة بارزة تخالف قواعد السير- عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رأفة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • همة ونشاط – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • حصاد قصب السكر في حقل وسط منطقة ماساشابا ـ نيكاراغوا. رويترز
  • داخل سوق لبيع الخضراوات بالجملة في مدينة حيدر آباد ـ الهند. أ ف ب
  • ينقلان شحنة بضائع على متن عربة يدوية في نيودلهي ـ الهند. أ ف ب
  • وللقمر سحره – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • لقطة على عجل – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • رهبة متبادلة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تأرجح بين السماء والأرض – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • مجسم ورقي للرئيس الفرنسي ماكرون استعداداً لكرنفال تشهده مدينة نيس. تصوير: فاليري هاش ـ أ ف ب
  • خريطة لقراءة الكف في مهرجان غانغننغ ـ كوريا الجنوبية. تصوير: هيونغ جون ـ اي بي إيه
  • صورة للقرش في مركز أبحاث بحري في فالنسيا ـ إسبانيا. تصوير: كاي فورسترلنغ ـ اي بي إيه
  • مرافق عامة تعرضت للتخريب – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • رحلة – دبي. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تقمص الأمومة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عطف – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خلف الشباك – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • بعد وجبة غداء – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • موسيقى وهياكل عظمية وثياب فلكلورية في كرنفال أورورو في بوليفيا. تصوير: لويس أنجل ـ إيه بي أي
  • استعراض يحتفي بالربيع المقبل في إيتورين ـ شمال إسبانيا. تصوير: فنسنت ويست ـ رويترز
  • دراما ورقص ومرح في شوارع بابالوتلا المكسيكية. تصوير: فرانشيسكو جوسكو ـ أيه بي أي
  • هبوط حذر – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • خطورة – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • بين السماء والأرض – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • استكشاف – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية