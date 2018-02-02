- محاكاة لأبطال حرب النجوم في معرض تشهده مين بغرب ألمانيا. ( تصوير بوريس روسلر – أ ف ب )
- جدارية تجسد قوة الدولار الأمريكي على واجهة بناية تجارية في فرانكفورت ألمانيا. (تصوير موريتز انتين – إي بي إيه)
- حمام في دلو ونظارة شمسية لمواجهة الحر في تايبيه – تايوان. ( تصوير ديفيد تشانج – إي بي إيه)
- لهو خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استراحة برفقة الهاتف في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يلهو بالصحن في أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- موقف دراجات – الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- همة وعمل في أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تلاميذ يشاركون في احتفال مخصص للأطفال في مقاطعة ناراثوات التايلاندية. تصوير: ماداري توهلالا ـ أ ف ب
- وليمة ثنائية في كاراتشي مستثمرين قناعة أناس بأن إطعام الحيوانات يجلب الحظ السعيد. تصوير: اختر سومرو ـ رويترز
- أناقة ونجومية وثقة في معرض لمحبي الكلاب تشهده ملبورن ـ أستراليا. تصوير: دانييل بوكت ـ إي بي إيه
- فرحة مغامرة جديدة في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رأفة – الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تسلق من أجل وجبة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- سعي لا يكل في دروب الرزق وعزم لا يعبأ بلهيب شمس الظهيرة – رأس الخيمة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- انتقى جدياً في سوق الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخالفة – مسافي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يسحبان شباك الصيد على شاطئ ترينكومالي ـ سيريلانكا. أ ف ب
- يعمل في موقع إنشائي في فرانكفورت التي حلت ثالثاً في ترتيب غلاء المعيشة في مدن ألمانيا. إ ب أ
- في طريق العودة من مكب النفايات بعد جمع ما تيسر من المواد القابلة لإعادة التدوير ـ نيودلهي. إ ب أ
- يجرب حظه – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استراحة قصيرة عن العمل – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يروي ظمأه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- وليمة – الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- كرة تلعب بالأقدام لكن للأيادي دور في تحقيق الفوز. تصوير: ملادين أنتنوف ـ أ ف ب
- الألماني فيل كولشرايبر يفشل في صد إرسال الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت في بطولة أيه تي بي للتنس في ميونيخ. تصوير: كريستوف ستاشي ـ أ ف ب
- جمع محصول القمح من حقول محافظة البحيرة ـ مصر. رويترز
- من سباق الدراجات الجبلية تيتان ديزيرت في المغرب. تصوير: فرانك فيفي
- يستعينون بنظارات الواقع الافتراضي لمشاهدة الأفلام في ليل شمال فرنسا. تصوير: فيليب هوجن – أ ف ب
- تتفحصان الموبايل والإنترنت في بركة من الكرات على هامش مؤتمر دولي للإنترنت تشهده برلين – ألمانيا. تصوير: هون جوترزنكا – أ ف ب