- وثبة الانطلاق .. في مهرجان سلطان بن زايد التراثي في سويحان. تصوير: كريم صهيب ـ أ ف ب
- فرحة طفولية بالعام الصيني الجديد في بكين. تصوير: نيكولاس اسفوري ـ أ ف ب
- كوبرا بيضاء وليدة تتلمس طريقها في الحياة في حديقة حيوان رويان جنوب غربي فرنسا. تصوير: مهدي فيدوشي ـ أ ف ب
- لمسة حنان بين قردين في مبنى البرلمان في نيودلهي. تصوير: براكاش سينغ ـ أ ف ب
- يعمل داخل وحدة لصهر الفولاذ في ضاحية جامو ـ كشمير. رويترز
- ترتب بضاعتها من البرسيمون المجفف للبيع في سوق شعبي وسط تايبيه ـ تايوان. أ ف ب
- يعد وجبات صينية في انتظار الزبائن وسط العاصمة بكين. إ ب أ
- شقاوة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- قفزة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو طفولي – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خطورة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- بعيداً عن الموج – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وقت للاستحمام في بحيرة حديقة سانت جيمس بارك في لندن. تصوير: إي بي أي
- طفل وطوفان من الحقائب على رصيف سكة حديد في مقاطعة ليونينج الصينية. (تصوير: رويترز)
- وجوه تلونت وتجمعت تضامناً مع حملة لإنقاذ النمر في الهند. تصوير: جاجديش ـ إي بي إيه
- زرافة أنجولية وليدة تعلن عن نفسها في حديقة حيوان لشبونة. (تصوير: تياجو بيتينجا – إي بي إيه)
- حمولة بارزة تخالف قواعد السير- عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رأفة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- همة ونشاط – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- حصاد قصب السكر في حقل وسط منطقة ماساشابا ـ نيكاراغوا. رويترز
- داخل سوق لبيع الخضراوات بالجملة في مدينة حيدر آباد ـ الهند. أ ف ب
- ينقلان شحنة بضائع على متن عربة يدوية في نيودلهي ـ الهند. أ ف ب
- وللقمر سحره – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لقطة على عجل – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رهبة متبادلة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تأرجح بين السماء والأرض – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- مجسم ورقي للرئيس الفرنسي ماكرون استعداداً لكرنفال تشهده مدينة نيس. تصوير: فاليري هاش ـ أ ف ب
- خريطة لقراءة الكف في مهرجان غانغننغ ـ كوريا الجنوبية. تصوير: هيونغ جون ـ اي بي إيه
- صورة للقرش في مركز أبحاث بحري في فالنسيا ـ إسبانيا. تصوير: كاي فورسترلنغ ـ اي بي إيه