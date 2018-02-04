- نظرة ترقب قبل المشاركة في رقصة فلكلورية تشهدها قرية شيناي – الهند. ( تصوير: آرون سانكار – أ ف ب )
- محاولة للرقص والمرح بين مهاجرين أفارقة غير شرعيين في منطقة الحمرا غرب طرابلس ليبيا. (تصوير: محمود توركيا – أ ف ب)
- دبان قطبيان في حديقة حيوان بودابست المجرية يتأهبان لالتهام كعكة من الأسماك والخضراوات والفواكه بمناسبة كرنفال للحيوانات. ( تصوير: نومي بروزاك – EPA)
- يتحلقون حول جهاز لوحي في عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مخاطرة ومغامرة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استعدادات قبل المنافسة في مهرجان الطائرات الورقية – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- سباق على الرمال – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- داخل مصنع لتركيب قطع سيارات مرسيدس في ولاية ألاباما الأمريكية. أ ف ب
- يعمل في إطار مبادرة لتوفير الدخل للمحتاجين في العاصمة الفرنسية باريس. أ ف ب
- عبور خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- إطلالة على الماضي – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مرح طفولي في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة في منطقة المارينا – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- وحيداً على مدرج ملعب في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وثبة الانطلاق .. في مهرجان سلطان بن زايد التراثي في سويحان. تصوير: كريم صهيب ـ أ ف ب
- فرحة طفولية بالعام الصيني الجديد في بكين. تصوير: نيكولاس اسفوري ـ أ ف ب
- كوبرا بيضاء وليدة تتلمس طريقها في الحياة في حديقة حيوان رويان جنوب غربي فرنسا. تصوير: مهدي فيدوشي ـ أ ف ب
- لمسة حنان بين قردين في مبنى البرلمان في نيودلهي. تصوير: براكاش سينغ ـ أ ف ب
- يعمل داخل وحدة لصهر الفولاذ في ضاحية جامو ـ كشمير. رويترز
- ترتب بضاعتها من البرسيمون المجفف للبيع في سوق شعبي وسط تايبيه ـ تايوان. أ ف ب
- يعد وجبات صينية في انتظار الزبائن وسط العاصمة بكين. إ ب أ
- شقاوة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- قفزة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو طفولي – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- خطورة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- بعيداً عن الموج – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- وقت للاستحمام في بحيرة حديقة سانت جيمس بارك في لندن. تصوير: إي بي أي