- قناع لم يخف ابتسامة حسناء في مهرجان فينيسيا. ( تصوير: مانويل سيلفستري – رويترز)
- رقصة جماعية رغم برودة المياه في بحيرة جليبوكي البولندية. ( تصوير: مارسين بيليكي – إي بي إيه)
- التقطت في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استعداد للتصويب في أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- الماضي والحاضر في صورة ضمن رحلة بيتي القديم في العين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يتأملان جمال ودقة العمارة الإماراتية القديمة ضمن رحلة بيتي القديم في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يزيل الجليد من أمام مبنى وسط العاصمة الروسية موسكو. أ ف ب
- تجاهل للراية التحذيرية – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ملامسة التاريخ عن قرب ضمن رحلة بيتي القديم في العين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لوحة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة وتأمل – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يلهو على طريقته – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نظرة ترقب قبل المشاركة في رقصة فلكلورية تشهدها قرية شيناي – الهند. ( تصوير: آرون سانكار – أ ف ب )
- محاولة للرقص والمرح بين مهاجرين أفارقة غير شرعيين في منطقة الحمرا غرب طرابلس ليبيا. (تصوير: محمود توركيا – أ ف ب)
- دبان قطبيان في حديقة حيوان بودابست المجرية يتأهبان لالتهام كعكة من الأسماك والخضراوات والفواكه بمناسبة كرنفال للحيوانات. ( تصوير: نومي بروزاك – EPA)
- يتحلقون حول جهاز لوحي في عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مخاطرة ومغامرة – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استعدادات قبل المنافسة في مهرجان الطائرات الورقية – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- سباق على الرمال – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- داخل مصنع لتركيب قطع سيارات مرسيدس في ولاية ألاباما الأمريكية. أ ف ب
- يعمل في إطار مبادرة لتوفير الدخل للمحتاجين في العاصمة الفرنسية باريس. أ ف ب
- عبور خطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- إطلالة على الماضي – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مرح طفولي في عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة في منطقة المارينا – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- وحيداً على مدرج ملعب في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وثبة الانطلاق .. في مهرجان سلطان بن زايد التراثي في سويحان. تصوير: كريم صهيب ـ أ ف ب