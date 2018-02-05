- مهارة في التزلج على الجليد. تصوير: فازري إسماعيل ـ EPA
- لقطة أمام برواز دبي عشية طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية. تصوير: جوسيب كاكيس ـ أ ف ب
- يشق طريقه لتوصيل بضاعته في العاصمة الأفغانية كابول. أ ف ب
- ابتسامة للكاميرا في معرض القطط الذهبي – بيلاروسيا. تصوير: فاسيلي فيدوسنكو ـ رويترز
- بوق ثلجي وعزف دافئ في مهرجان موسيقى الجليد في النرويج. (تصوير: جوناتان ناكستراند ـ أ ف ب )
- مشهد من أوبرا صينية في هونغ كونغ بمناسبة العام الجديد. (تصوير: رونغرو يونغريت ـ إي بي إيه)
- فقدت وظيفتها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استكشاف بحذر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يتقين حرارة الشمس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- نظرة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رقصة جماعية رغم برودة المياه في بحيرة جليبوكي البولندية. ( تصوير: مارسين بيليكي – إي بي إيه)
- قناع لم يخف ابتسامة حسناء في مهرجان فينيسيا. ( تصوير: مانويل سيلفستري – رويترز)
- التقطت في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استعداد للتصويب في أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- الماضي والحاضر في صورة ضمن رحلة بيتي القديم في العين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يتأملان جمال ودقة العمارة الإماراتية القديمة ضمن رحلة بيتي القديم في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يزيل الجليد من أمام مبنى وسط العاصمة الروسية موسكو. أ ف ب
- تجاهل للراية التحذيرية – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ملامسة التاريخ عن قرب ضمن رحلة بيتي القديم في العين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لوحة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة وتأمل – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يلهو على طريقته – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نظرة ترقب قبل المشاركة في رقصة فلكلورية تشهدها قرية شيناي – الهند. ( تصوير: آرون سانكار – أ ف ب )
- محاولة للرقص والمرح بين مهاجرين أفارقة غير شرعيين في منطقة الحمرا غرب طرابلس ليبيا. (تصوير: محمود توركيا – أ ف ب)
- دبان قطبيان في حديقة حيوان بودابست المجرية يتأهبان لالتهام كعكة من الأسماك والخضراوات والفواكه بمناسبة كرنفال للحيوانات. ( تصوير: نومي بروزاك – EPA)
- يتحلقون حول جهاز لوحي في عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية