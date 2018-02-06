  • مهارة في التزلج على الجليد. تصوير: فازري إسماعيل ـ EPA
  • لقطة أمام برواز دبي عشية طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية. تصوير: جوسيب كاكيس ـ أ ف ب
  • يشق طريقه لتوصيل بضاعته في العاصمة الأفغانية كابول. أ ف ب
  • ابتسامة للكاميرا في معرض القطط الذهبي – بيلاروسيا. تصوير: فاسيلي فيدوسنكو ـ رويترز
  • بوق ثلجي وعزف دافئ في مهرجان موسيقى الجليد في النرويج. (تصوير: جوناتان ناكستراند ـ أ ف ب )
  • مشهد من أوبرا صينية في هونغ كونغ بمناسبة العام الجديد. (تصوير: رونغرو يونغريت ـ إي بي إيه)
  • فقدت وظيفتها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استكشاف بحذر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يتقين حرارة الشمس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • نظرة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رقصة جماعية رغم برودة المياه في بحيرة جليبوكي البولندية. ( تصوير: مارسين بيليكي – إي بي إيه)
  • قناع لم يخف ابتسامة حسناء في مهرجان فينيسيا. ( تصوير: مانويل سيلفستري – رويترز)
  • التقطت في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استعداد للتصويب في أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • الماضي والحاضر في صورة ضمن رحلة بيتي القديم في العين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يتأملان جمال ودقة العمارة الإماراتية القديمة ضمن رحلة بيتي القديم في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يزيل الجليد من أمام مبنى وسط العاصمة الروسية موسكو. أ ف ب
  • تجاهل للراية التحذيرية – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ملامسة التاريخ عن قرب ضمن رحلة بيتي القديم في العين – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لوحة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة وتأمل – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يلهو على طريقته – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نظرة ترقب قبل المشاركة في رقصة فلكلورية تشهدها قرية شيناي – الهند. ( تصوير: آرون سانكار – أ ف ب )
  • محاولة للرقص والمرح بين مهاجرين أفارقة غير شرعيين في منطقة الحمرا غرب طرابلس ليبيا. (تصوير: محمود توركيا – أ ف ب)
  • دبان قطبيان في حديقة حيوان بودابست المجرية يتأهبان لالتهام كعكة من الأسماك والخضراوات والفواكه بمناسبة كرنفال للحيوانات. ( تصوير: نومي بروزاك – EPA)
  • يتحلقون حول جهاز لوحي في عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية