- تجمع عبوات بلاستيكية من مكب نفايات في لاهور ـ باكستان. أ ف ب
- فقرة درامية أكروباتية داخل سيرك بريطاني. تصوير: أندي رين – إي بي إيه.
- جدارية للعناية بالطيور في كالي ـ كولومبيا. تصوير: إرنستو جوزمان – إي بي إيه
- حسرة وندم لكلب الصيد أندي بعد تقاعده من الكشف عن الممنوعات في مطار أديليد بأستراليا إثر استبداله بكلاب الليبرادور. تصوير: ديفيد ماريوز – إي بي إيه.
- تجمع ضد الحر في ساحة نافورة بالقرب من برج إيفل. تصوير: جيرار جولي ـ أ ف ب
- رقصة التنين في شوارع هونغ كونغ يشارك فيها صيادون طلباً للحظ السعيد في الرزق والسلامة في موسم الصيد. تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب
- توازن ورشاقة الأفيال وبراعة المروض في سيرك فرنسي. تصوير: برتراند جوي ـ أ ف ب
- يعملن في وحدة لصناعة كرات لعبة كرة القدم في مدينة جالاندهار ـ الهند. أ ف ب
- يعملون في أشغال تشييد جسر معلق فوق نهر في إقليم هوبي ـ الصين. أ ف ب
- خنفساء تتنسم أزهار التفاح في قرية أوبشين ـ بيلاروسيا . تصوير: فاسيلي فيدوشنكو ـ رويترز
- محاولة للتخفي بين أوراق الشجر في استعراض شوارع تشهده لندن. تصوير: توبي ميلفيل ـ رويترز
- لقطة للترويج لفيلم فندق بنسلفانيا 3 في كان ـ فرنسا. تصوير: ستيفن ميهي ـ رويترز
- جلسة صفاء في الفجيرة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تطعم الطيور في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يلهو مع الموج في شاطئ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- اجتماع حول نافورة مياه في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- بلا رقيب في أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- زيارة إلى متحف قصر العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- استراحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- نزهة واستكشاف في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يقي نفسه أشعة الشمس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- محاكاة لأبطال حرب النجوم في معرض تشهده مين بغرب ألمانيا. ( تصوير بوريس روسلر – أ ف ب )
- جدارية تجسد قوة الدولار الأمريكي على واجهة بناية تجارية في فرانكفورت ألمانيا. (تصوير موريتز انتين – إي بي إيه)
- حمام في دلو ونظارة شمسية لمواجهة الحر في تايبيه – تايوان. ( تصوير ديفيد تشانج – إي بي إيه)
- لهو خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استراحة برفقة الهاتف في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يلهو بالصحن في أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- موقف دراجات – الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- همة وعمل في أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تلاميذ يشاركون في احتفال مخصص للأطفال في مقاطعة ناراثوات التايلاندية. تصوير: ماداري توهلالا ـ أ ف ب