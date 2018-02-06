  • تجمع عبوات بلاستيكية من مكب نفايات في لاهور ـ باكستان. أ ف ب
  • فقرة درامية أكروباتية داخل سيرك بريطاني. تصوير: أندي رين – إي بي إيه.
  • جدارية للعناية بالطيور في كالي ـ كولومبيا. تصوير: إرنستو جوزمان – إي بي إيه
  • حسرة وندم لكلب الصيد أندي بعد تقاعده من الكشف عن الممنوعات في مطار أديليد بأستراليا إثر استبداله بكلاب الليبرادور. تصوير: ديفيد ماريوز – إي بي إيه.
  • تجمع ضد الحر في ساحة نافورة بالقرب من برج إيفل. تصوير: جيرار جولي ـ أ ف ب
  • رقصة التنين في شوارع هونغ كونغ يشارك فيها صيادون طلباً للحظ السعيد في الرزق والسلامة في موسم الصيد. تصوير: أنتوني والاس ـ أ ف ب
  • توازن ورشاقة الأفيال وبراعة المروض في سيرك فرنسي. تصوير: برتراند جوي ـ أ ف ب
  • يعملن في وحدة لصناعة كرات لعبة كرة القدم في مدينة جالاندهار ـ الهند. أ ف ب
  • يعملون في أشغال تشييد جسر معلق فوق نهر في إقليم هوبي ـ الصين. أ ف ب
  • خنفساء تتنسم أزهار التفاح في قرية أوبشين ـ بيلاروسيا . تصوير: فاسيلي فيدوشنكو ـ رويترز
  • محاولة للتخفي بين أوراق الشجر في استعراض شوارع تشهده لندن. تصوير: توبي ميلفيل ـ رويترز
  • لقطة للترويج لفيلم فندق بنسلفانيا 3 في كان ـ فرنسا. تصوير: ستيفن ميهي ـ رويترز
  • جلسة صفاء في الفجيرة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تطعم الطيور في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يلهو مع الموج في شاطئ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • اجتماع حول نافورة مياه في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • بلا رقيب في أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • زيارة إلى متحف قصر العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • استراحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • نزهة واستكشاف في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يقي نفسه أشعة الشمس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • محاكاة لأبطال حرب النجوم في معرض تشهده مين بغرب ألمانيا. ( تصوير بوريس روسلر – أ ف ب )
  • جدارية تجسد قوة الدولار الأمريكي على واجهة بناية تجارية في فرانكفورت ألمانيا. (تصوير موريتز انتين – إي بي إيه)
  • حمام في دلو ونظارة شمسية لمواجهة الحر في تايبيه – تايوان. ( تصوير ديفيد تشانج – إي بي إيه)
  • لهو خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • استراحة برفقة الهاتف في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يلهو بالصحن في أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • موقف دراجات – الفجيرة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • همة وعمل في أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تلاميذ يشاركون في احتفال مخصص للأطفال في مقاطعة ناراثوات التايلاندية. تصوير: ماداري توهلالا ـ أ ف ب