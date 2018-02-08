  • متسابقة في مهرجان يشهده بورت أوف سبين في ترينيداد وتوباجو. تصوير: اندريا دي سيلفا ـ إي بي إيه
  • خطورة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • وجبة للنوارس – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مهارة – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • طفولة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • وللتاريخ عبق – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ابتكار طفولي – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • حمولة تناقض حجم السيارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • همة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • حذر – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • قيلولة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • مهارة في التزلج على الجليد. تصوير: فازري إسماعيل ـ EPA
  • لقطة أمام برواز دبي عشية طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية. تصوير: جوسيب كاكيس ـ أ ف ب
  • يشق طريقه لتوصيل بضاعته في العاصمة الأفغانية كابول. أ ف ب
  • ابتسامة للكاميرا في معرض القطط الذهبي – بيلاروسيا. تصوير: فاسيلي فيدوسنكو ـ رويترز
  • مشهد من أوبرا صينية في هونغ كونغ بمناسبة العام الجديد. (تصوير: رونغرو يونغريت ـ إي بي إيه)
  • بوق ثلجي وعزف دافئ في مهرجان موسيقى الجليد في النرويج. (تصوير: جوناتان ناكستراند ـ أ ف ب )
  • فقدت وظيفتها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استكشاف بحذر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يتقين حرارة الشمس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • نظرة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • قناع لم يخف ابتسامة حسناء في مهرجان فينيسيا. ( تصوير: مانويل سيلفستري – رويترز)
  • رقصة جماعية رغم برودة المياه في بحيرة جليبوكي البولندية. ( تصوير: مارسين بيليكي – إي بي إيه)
  • التقطت في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية