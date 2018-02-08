- متسابقة في مهرجان يشهده بورت أوف سبين في ترينيداد وتوباجو. تصوير: اندريا دي سيلفا ـ إي بي إيه
- خطورة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وجبة للنوارس – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مهارة – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طفولة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وللتاريخ عبق – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ابتكار طفولي – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- حمولة تناقض حجم السيارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- همة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حذر – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قيلولة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مهارة في التزلج على الجليد. تصوير: فازري إسماعيل ـ EPA
- لقطة أمام برواز دبي عشية طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية. تصوير: جوسيب كاكيس ـ أ ف ب
- يشق طريقه لتوصيل بضاعته في العاصمة الأفغانية كابول. أ ف ب
- ابتسامة للكاميرا في معرض القطط الذهبي – بيلاروسيا. تصوير: فاسيلي فيدوسنكو ـ رويترز
- مشهد من أوبرا صينية في هونغ كونغ بمناسبة العام الجديد. (تصوير: رونغرو يونغريت ـ إي بي إيه)
- بوق ثلجي وعزف دافئ في مهرجان موسيقى الجليد في النرويج. (تصوير: جوناتان ناكستراند ـ أ ف ب )
- فقدت وظيفتها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استكشاف بحذر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يتقين حرارة الشمس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- نظرة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تأمل – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قناع لم يخف ابتسامة حسناء في مهرجان فينيسيا. ( تصوير: مانويل سيلفستري – رويترز)
- رقصة جماعية رغم برودة المياه في بحيرة جليبوكي البولندية. ( تصوير: مارسين بيليكي – إي بي إيه)
- التقطت في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية