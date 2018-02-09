- اندماج في كرنفال ريودي جانيرو البرازيلي. تصوير: مورو بيمنتل ـ أ ف ب
- كل الألوان في عارضة تسير على الكاتووك في نيويورك. تصوير: إدواردو مونيز ـ رويترز
- حذاء غرائبي لا يخلو من بهجة في عرض أزياء تشهده نيويورك. تصوير: إدواردو مونيز ـ رويترز
- تنقل أزهار الخوخ على دراجتها احتفاء ببداية العام القمري الجديد في هانوي ـ فيتنام. تصوير: لونغ تاي لين ـ EPA
- يشحنون محصول فاكهة الموز في منطقة لاغريتا ـ فنزويلا. رويترز
- تنتقي فواكه مجففة من مركز تجاري وسط إقليم أنهوي ـ الصين. أ ف ب
- وسط سوق لبيع الحلويات التقليدية داخل إقليم شاندونغ الصين. أ ف ب
- كوكتيل ألوان في شوارع دوسلدورف الألمانية في مهرجان نسائي. تصوير: باتريك ستولارز ـ أ ف ب
- مجسم في القرية الأولمبية في بيونغ تشانغ ـ كوريا الجنوبية. تصوير: برندان سميالوسكي ـ أ ف ب
- مكرونة سباغيتي تجمع أماً وابنتها في مطعم إيطالي بمناسبة مرور 110 أعوام على طبق الفيتوشيني الشهير . (تصوير: ألبرتو بيزولي – أ ف ب)
- لم تسعفه زلاجاته ولا العصي من الانقلاب على ظهره أثناء التدريبات في جبال جيونغزيون في بيونغشانغ ـ كوريا الجنوبية. تصوير: دوغ ميلز ـ أ ف ب
- يتفحص مركزاً لعمليات وتخزين بيانات العملات الرقمية في كيبك ـ كندا. رويترز
- في انتظار مشترين للخضراوات على قارعة الشارع وسط تبليسي ـ جورجيا. أ ف ب
- داخل منشأة لتعبئة أسطوانات الأوكسجين للاستخدامات الصناعية والطبية في باندا آتشيه ـ إندونيسيا. أ ف ب
- متسابقة في مهرجان يشهده بورت أوف سبين في ترينيداد وتوباجو. تصوير: اندريا دي سيلفا ـ إي بي إيه
- خطورة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- وجبة للنوارس – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مهارة – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- طفولة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وللتاريخ عبق – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رمية – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ابتكار طفولي – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- حمولة تناقض حجم السيارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- همة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حذر – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لهو خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قيلولة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- مهارة في التزلج على الجليد. تصوير: فازري إسماعيل ـ EPA