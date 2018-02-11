- قناع يشارك به في كرنفال تقليدي في كولون ـ ألمانيا. تصوير: باتريك ستولارز ـ أ ف ب
- أناقة ونجومية في عرض للكلاب الأليفة في ويستمنستر الأمريكية. تصوير: تيموثي كلاري ـ أ ف ب
- رقصة الأسد يؤديها أعضاء الجالية الصينية في كالكتا الهندية احتفاء ببداية العام القمري الصيني. تصوير: ديبيانجشو ساركار ـ أ ف ب
- عرقلة للسير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يتجمهرون داخل صالات معرض السيارات الهندي 2018 في جريتر نويدا ـ أ ف ب
- نزهة طفولية – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يتبادلان التحية – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مع الطيور – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تشبث وتوازن – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- همة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- وقوف خاطئ – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- خطوات على الرمال – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- بهجة الإبداع يعبر عنها أفراد فرقة كرنفال المرح الإسبانية في كاديز ـ إسبانيا. تصوير: رومان ريوس ـ إي بي إيه
- مداولات وتوقعات قبل بداية المنافسات في أولمبياد بيونغ تشانغ كوريا الجنوبية. تصوير: ملادين أنتونوف ـ أ ف ب
- مسيرة لأعضاء مدرسة السامبا في شوارع ساو باولو ـ البرازيل. تصوير: سباستياو موريرا ـ إي بي إيه
- تعرض أسماكاً مجففة للبيع في إقليم غانغنيونغ ـ كوريا الجنوبية. إ ب أ
- يعمل في وحدة لتقنيات خلايا الوقود الهيدروجيني داخل مصنع في نيويورك. نيويورك تايمز
- كل الألوان في عارضة تسير على الكاتووك في نيويورك. تصوير: إدواردو مونيز ـ رويترز
- حذاء غرائبي لا يخلو من بهجة في عرض أزياء تشهده نيويورك. تصوير: إدواردو مونيز ـ رويترز
- اندماج في كرنفال ريودي جانيرو البرازيلي. تصوير: مورو بيمنتل ـ أ ف ب
- تنقل أزهار الخوخ على دراجتها احتفاء ببداية العام القمري الجديد في هانوي ـ فيتنام. تصوير: لونغ تاي لين ـ EPA
- يشحنون محصول فاكهة الموز في منطقة لاغريتا ـ فنزويلا. رويترز
- تنتقي فواكه مجففة من مركز تجاري وسط إقليم أنهوي ـ الصين. أ ف ب
- وسط سوق لبيع الحلويات التقليدية داخل إقليم شاندونغ الصين. أ ف ب
- كوكتيل ألوان في شوارع دوسلدورف الألمانية في مهرجان نسائي. تصوير: باتريك ستولارز ـ أ ف ب
- مجسم في القرية الأولمبية في بيونغ تشانغ ـ كوريا الجنوبية. تصوير: برندان سميالوسكي ـ أ ف ب
- مكرونة سباغيتي تجمع أماً وابنتها في مطعم إيطالي بمناسبة مرور 110 أعوام على طبق الفيتوشيني الشهير . (تصوير: ألبرتو بيزولي – أ ف ب)
- لم تسعفه زلاجاته ولا العصي من الانقلاب على ظهره أثناء التدريبات في جبال جيونغزيون في بيونغشانغ ـ كوريا الجنوبية. تصوير: دوغ ميلز ـ أ ف ب
- يتفحص مركزاً لعمليات وتخزين بيانات العملات الرقمية في كيبك ـ كندا. رويترز
- في انتظار مشترين للخضراوات على قارعة الشارع وسط تبليسي ـ جورجيا. أ ف ب