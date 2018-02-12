- تكوينات فنية ونحتية في احتفال صيني تشهده بكين بمناسبة مهرجان الربيع. تصوير: وو هونغ ـ إي بي إيه
- استعراض مهارات في مسابقة للكلاب تنظم في نيويورك. تصوير: تيموثي كلارك ـ أ ف ب
- ألوان زاهية في مهرجان شوارع تشهده كولون الألمانية. تصوير: باتريك ستولارز ـ أ ف ب
- عمال بناء في موقع إنشائي وسط مدينة مزار الشريف ـ أفغانستان. أ ف ب
- يعملن داخل سوق لبيع الزهور في منطقة تشيناي ـ الهند. أ ف ب
- موظفو طوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة مدنية في موسكو. أ ف ب
- نظرة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- وقفة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لهو طفولي – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تأمل – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- قناع يشارك به في كرنفال تقليدي في كولون ـ ألمانيا. تصوير: باتريك ستولارز ـ أ ف ب
- أناقة ونجومية في عرض للكلاب الأليفة في ويستمنستر الأمريكية. تصوير: تيموثي كلاري ـ أ ف ب
- رقصة الأسد يؤديها أعضاء الجالية الصينية في كالكتا الهندية احتفاء ببداية العام القمري الصيني. تصوير: ديبيانجشو ساركار ـ أ ف ب
- عرقلة للسير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يتجمهرون داخل صالات معرض السيارات الهندي 2018 في جريتر نويدا ـ أ ف ب
- نزهة طفولية – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يتبادلان التحية – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مع الطيور – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تشبث وتوازن – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- همة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- وقوف خاطئ – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- خطوات على الرمال – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- بهجة الإبداع يعبر عنها أفراد فرقة كرنفال المرح الإسبانية في كاديز ـ إسبانيا. تصوير: رومان ريوس ـ إي بي إيه
- مداولات وتوقعات قبل بداية المنافسات في أولمبياد بيونغ تشانغ كوريا الجنوبية. تصوير: ملادين أنتونوف ـ أ ف ب
- مسيرة لأعضاء مدرسة السامبا في شوارع ساو باولو ـ البرازيل. تصوير: سباستياو موريرا ـ إي بي إيه
- تعرض أسماكاً مجففة للبيع في إقليم غانغنيونغ ـ كوريا الجنوبية. إ ب أ
- يعمل في وحدة لتقنيات خلايا الوقود الهيدروجيني داخل مصنع في نيويورك. نيويورك تايمز
- اندماج في كرنفال ريودي جانيرو البرازيلي. تصوير: مورو بيمنتل ـ أ ف ب
- كل الألوان في عارضة تسير على الكاتووك في نيويورك. تصوير: إدواردو مونيز ـ رويترز