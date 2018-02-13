- استعراض صيني ابتهاجاً بعيد الربيع والترحيب بالسنة القمرية الجديدة أثناء حفل نظمته القنصلية العامة للصين في الهند ضمن الاحتفال بالروابط الثقافية الهندية الصينية. تصوير: ديبيانغشو ساركار ـ أ ف ب
- فرسان يرتدون الملابس المخملية اليدوية المطرزة ويستعرضون مهاراتهم على صهوات الخيل أثناء كرنفال تقليدي في بونفيم، ولاية ميناس جيرايس، جنوب شرق البرازيل . (تصوير: دوغلاس ماغنو ـ أ ف ب)
- كرنفال من الألوان المبهجة وملابس غريبة وطريفة يرتديها عازفون من مدرسة بيغا فلور في فلورنسا لدى مشاركتهم في الليلة الثانية من كرنفال ريو في سامبادروم في ريو دي جانيرو ـ البرازيل. (تصوير: ماورو بيمنتيل ـ أ ف ب)
- اجتهاد وتفان لتحقيق الفوز ورفع علم البلاد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية. تصوير: هيلاري سويفت ـ أ ف ب
- تجار في بورصة نيويورك يتأهبون لجرس بدء التداول «إي بي ايه»
- عمال تنظيف مدارس يحتجون أمام البرلمان اليوناني في العاصمة أثينا «أ ف ب»
- يحمل حزمة من العملات في أحد شوارع العاصمة الكوبية هافانا «أ ف ب»
- وقت مستقطع للراحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- سائبة – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فروسية غضة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تشويه للمظهر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- في حضرة البحر – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تكوينات فنية ونحتية في احتفال صيني تشهده بكين بمناسبة مهرجان الربيع. تصوير: وو هونغ ـ إي بي إيه
- استعراض مهارات في مسابقة للكلاب تنظم في نيويورك. تصوير: تيموثي كلارك ـ أ ف ب
- ألوان زاهية في مهرجان شوارع تشهده كولون الألمانية. تصوير: باتريك ستولارز ـ أ ف ب
- عمال بناء في موقع إنشائي وسط مدينة مزار الشريف ـ أفغانستان. أ ف ب
- يعملن داخل سوق لبيع الزهور في منطقة تشيناي ـ الهند. أ ف ب
- موظفو طوارئ يعملون في موقع تحطم طائرة مدنية في موسكو. أ ف ب
- نظرة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عبور خطر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- وقفة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لهو طفولي – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تأمل – دبي. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رقصة الأسد يؤديها أعضاء الجالية الصينية في كالكتا الهندية احتفاء ببداية العام القمري الصيني. تصوير: ديبيانجشو ساركار ـ أ ف ب
- قناع يشارك به في كرنفال تقليدي في كولون ـ ألمانيا. تصوير: باتريك ستولارز ـ أ ف ب
- أناقة ونجومية في عرض للكلاب الأليفة في ويستمنستر الأمريكية. تصوير: تيموثي كلاري ـ أ ف ب
- عرقلة للسير – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يتجمهرون داخل صالات معرض السيارات الهندي 2018 في جريتر نويدا ـ أ ف ب
- نزهة طفولية – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يتبادلان التحية – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية