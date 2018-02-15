كرنفال من الألوان المبهجة وملابس غريبة وطريفة يرتديها عازفون من مدرسة بيغا فلور في فلورنسا لدى مشاركتهم في الليلة الثانية من كرنفال ريو في سامبادروم في ريو دي جانيرو ـ البرازيل. (تصوير: ماورو بيمنتيل ـ أ ف ب)