- اكتئاب تشي به عيون قرد في حديقة حيوان ليما بيرو. تصوير: جوادالوبي باردو ـ رويترز
- نجومية على أربع لفلين المتوج بجائزة أفضل كلب في مسابقة نظمت في نيويورك. تصوير: جاستن لين ـ إي بي أيه
- نظرة من خلف قناع في مهرجان للرقص تشهده ماناغوا ـ نيكاراغوا. تصوير: أنتي أوكون ـ أ ف ب
- يعرض خضراوات للبيع قرب لوحة إعلانية لماركة مجوهرات فاخرة في مومباي ـ الهند. أ ف ب
- فسحة على الدراجات – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مهرتها بعام زايد – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يرتب بضاعة محله من الليمون في سوق لبيع الخضراوات بالجملة وسط مومباي ـ الهند. رويترز
- نشاط – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حديث للروح – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تشويه للمظهر العام – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- اكتست باللون الأحمر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حديث هامس بين طائري لقلق في سماء ألمانيا. تصوير: بوريس روسلر ـ أ ف ب
- طريق التغيير في هاييتي تعبّر عنه فقرة أدائية في مهرجان شوارع في بورت أو برنس. تصوير: هيكتور ريتمال ـ أ ف ب
- لا استسلام في الذود عن المرمى ولا يأس من محاولة إحراز هدف في هوكي الجليد ضمن دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2018 في بيونغ شانغ. تصوير: كيريل كودريافتسيف ـ أ ف ب
- همة ونشاط – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- معاينة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تخريب – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استعراض صيني ابتهاجاً بعيد الربيع والترحيب بالسنة القمرية الجديدة أثناء حفل نظمته القنصلية العامة للصين في الهند ضمن الاحتفال بالروابط الثقافية الهندية الصينية. تصوير: ديبيانغشو ساركار ـ أ ف ب
- فرسان يرتدون الملابس المخملية اليدوية المطرزة ويستعرضون مهاراتهم على صهوات الخيل أثناء كرنفال تقليدي في بونفيم، ولاية ميناس جيرايس، جنوب شرق البرازيل . (تصوير: دوغلاس ماغنو ـ أ ف ب)
- كرنفال من الألوان المبهجة وملابس غريبة وطريفة يرتديها عازفون من مدرسة بيغا فلور في فلورنسا لدى مشاركتهم في الليلة الثانية من كرنفال ريو في سامبادروم في ريو دي جانيرو ـ البرازيل. (تصوير: ماورو بيمنتيل ـ أ ف ب)
- اجتهاد وتفان لتحقيق الفوز ورفع علم البلاد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية. تصوير: هيلاري سويفت ـ أ ف ب
- تجار في بورصة نيويورك يتأهبون لجرس بدء التداول «إي بي ايه»
- عمال تنظيف مدارس يحتجون أمام البرلمان اليوناني في العاصمة أثينا «أ ف ب»
- يحمل حزمة من العملات في أحد شوارع العاصمة الكوبية هافانا «أ ف ب»
- وقت مستقطع للراحة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- سائبة – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- فروسية غضة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- تشويه للمظهر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- في حضرة البحر – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تكوينات فنية ونحتية في احتفال صيني تشهده بكين بمناسبة مهرجان الربيع. تصوير: وو هونغ ـ إي بي إيه