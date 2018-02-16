لا استسلام في الذود عن المرمى ولا يأس من محاولة إحراز هدف في هوكي الجليد ضمن دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2018 في بيونغ شانغ. تصوير: كيريل كودريافتسيف ـ أ ف ب