  • تشكيل نحتي بالليمون يحاكي أساطير بوليوود في مينتو جنوب شرق فرنسا. (تصوير: فاليري هاك ـ أ ف ب )
  • فاصل من اللعب في الثلج من الباندا لومي في حديقة حيوان أهتاري فنلندا. (تصوير: روني بيكوما – أ ف ب )
  • استعراض للأطفال في هونغ كونغ بمناسبة العام الصيني الجديد. ( تصوير: جيروم فيفر – إي بي إيه)
  • لقطة من مباراة منتخب سلوفينيا ضد سلوفاكيا لهوكي الجليد ضمن الأولمبياد الشتوي. تصوير: مادي ماير ـ رويترز
  • الدفاع يتصدى للهجوم في مباراة هوكي جليد ضمن أولمبياد بيونغ تشانغ. (تصوير: مادي ماير ـ رويترز)
  • يشاركون في عرض للسيارات الكلاسيكية وسط شوارع نيودلهي ـ الهند. أ ف ب
  • تراث وحداثة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • حديث في المتحف – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • احتماء بالظل – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • صحبة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • التزام – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تلوث بيئي وبصري – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • نظرة للمستقبل من خلف نافذة لطفلة كوسوفية ولدت يوم الاستقلال وسميت بافاريسيا أي الاستقلال بالألبانية. تصوير : أرمند نيماني ـ أ ف ب
  • مخلوق أسطوري وأقنعة غرائبية في مكسيكو. تصوير: ماريو أرتورو ـ إي بي إيه
  • مجسم ضخم لترامب في مسيرة احتفالية في نيس الفرنسية. تصوير: جان بيير أميت ـ رويترز
  • قفزة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يرعى الغنم – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يغرسون بذوراً في حقل زراعي في منطقة جالاندهار ـ الهند. أ ف ب
  • تشرف على مزرعة مواشي خاصة في منطقة وسط جمهورية تيفا ذات الحكم الذاتي ضمن روسيا. رويترز
  • في رحلة العودة من مناطق استخراج الفحم في بارسانا ـ الهند. رويترز
  • مهمة على عجل – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • بعد يوم دراسي – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • عبور خاطئ – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • رفقة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • اكتئاب تشي به عيون قرد في حديقة حيوان ليما بيرو. تصوير: جوادالوبي باردو ـ رويترز
  • نجومية على أربع لفلين المتوج بجائزة أفضل كلب في مسابقة نظمت في نيويورك. تصوير: جاستن لين ـ إي بي أيه
  • نظرة من خلف قناع في مهرجان للرقص تشهده ماناغوا ـ نيكاراغوا. تصوير: أنتي أوكون ـ أ ف ب
  • يعرض خضراوات للبيع قرب لوحة إعلانية لماركة مجوهرات فاخرة في مومباي ـ الهند. أ ف ب
  • فسحة على الدراجات – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مهرتها بعام زايد – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية