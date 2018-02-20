- يستخدم مجرفة لشحن حصاد محصول القمح في منطقة ستافروبول ـ روسيا. رويترز
- هبوط اضطراري لأوزة مصرية على سطح بحيرة متجمدة في هانوفر – ألمانيا. تصوير: جوليان ستراتنخت ـ أ ف ب
- يعرض بضاعته – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- وضوء – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مخالفة إجراءات السلامة وقواعد السير – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة على الرمال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رقصة وردية في كرنفال نيس الذي اتخذ «ملك الفضاء» ثيمة له في العام الجاري. تصوير: سباستيان نوجير ـ إي بي إيه
- تميمة تحيي الجماهير قبل مسابقة للسلة ضمن منافسات NBA في لوس أنجلوس. (تصوير: جين كامين ـ أ ف ب )
- حسناء وثلاث دمى وحضور صيني كبير في شوارع لندن بمناسبة العام الجديد. (تصوير: بيتي ماكلين ـ إي بي إيه)
- تحمل كتلة جبن مانشيجو داخل مصنع في مدينة لا سولانا ـ إسبانيا. أ ف ب
- تشكيل نحتي بالليمون يحاكي أساطير بوليوود في مينتو جنوب شرق فرنسا. (تصوير: فاليري هاك ـ أ ف ب )
- فاصل من اللعب في الثلج من الباندا لومي في حديقة حيوان أهتاري فنلندا. (تصوير: روني بيكوما – أ ف ب )
- استعراض للأطفال في هونغ كونغ بمناسبة العام الصيني الجديد. ( تصوير: جيروم فيفر – إي بي إيه)
- لقطة من مباراة منتخب سلوفينيا ضد سلوفاكيا لهوكي الجليد ضمن الأولمبياد الشتوي. تصوير: مادي ماير ـ رويترز
- الدفاع يتصدى للهجوم في مباراة هوكي جليد ضمن أولمبياد بيونغ تشانغ. (تصوير: مادي ماير ـ رويترز)
- يشاركون في عرض للسيارات الكلاسيكية وسط شوارع نيودلهي ـ الهند. أ ف ب
- تراث وحداثة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- حديث في المتحف – أم القيوين. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- احتماء بالظل – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- صحبة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- التزام – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تلوث بيئي وبصري – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نظرة للمستقبل من خلف نافذة لطفلة كوسوفية ولدت يوم الاستقلال وسميت بافاريسيا أي الاستقلال بالألبانية. تصوير : أرمند نيماني ـ أ ف ب
- مخلوق أسطوري وأقنعة غرائبية في مكسيكو. تصوير: ماريو أرتورو ـ إي بي إيه
- مجسم ضخم لترامب في مسيرة احتفالية في نيس الفرنسية. تصوير: جان بيير أميت ـ رويترز
- قفزة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يرعى الغنم – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يغرسون بذوراً في حقل زراعي في منطقة جالاندهار ـ الهند. أ ف ب
- تشرف على مزرعة مواشي خاصة في منطقة وسط جمهورية تيفا ذات الحكم الذاتي ضمن روسيا. رويترز