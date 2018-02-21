- دراج فرق الإمارات روي كوستا يروج لسباق طواف أبوظبي الدولي للدراجات عشية الانطلاق.تصوير: جوسيب كاكيس ـ أ ف ب
- أوزة تتماهى مع الطقس وبياض الثلج في المتنزه الأولمبي في ميونيخ. تصوير: كيارا بوزو ـ أ ف ب
- المخرج الأمريكي جوس فان سان يقلب الصورة ويلتقط بكاميرته صوراً على السجادة الحمراء في مهرجان برلين السينمائي. تصوير: ساشا شتاينباك ـ إي بي إيه
- تشميس- أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يحصد ملحاً من بحيرة في مدينة كراتشي الباكستانية «إي بي ايه»
- يفرغون حمولة بطيخ في سوق للجملة في مدينة حيدر أباد الهندية «اي بي ايه»
- بائع مقرمشات ينقل بضاعته في أحد شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا «ايه بي ايه»
- لهو – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سياحة على الرمال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لقطة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استغلال خاطئ – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سلفي على الدراجة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يستخدم مجرفة لشحن حصاد محصول القمح في منطقة ستافروبول ـ روسيا. رويترز
- تبيع أسماكاً مجففة داخل محل تجاري وسط منطقة غانغننغ ـ كوريا الجنوبية. رويترز
- هبوط اضطراري لأوزة مصرية على سطح بحيرة متجمدة في هانوفر – ألمانيا. تصوير: جوليان ستراتنخت ـ أ ف ب
- يعرض بضاعته – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- وضوء – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مخالفة إجراءات السلامة وقواعد السير – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة على الرمال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رقصة وردية في كرنفال نيس الذي اتخذ «ملك الفضاء» ثيمة له في العام الجاري. تصوير: سباستيان نوجير ـ إي بي إيه
- تميمة تحيي الجماهير قبل مسابقة للسلة ضمن منافسات NBA في لوس أنجلوس. (تصوير: جين كامين ـ أ ف ب )
- حسناء وثلاث دمى وحضور صيني كبير في شوارع لندن بمناسبة العام الجديد. (تصوير: بيتي ماكلين ـ إي بي إيه)
- تحمل كتلة جبن مانشيجو داخل مصنع في مدينة لا سولانا ـ إسبانيا. أ ف ب
- تشكيل نحتي بالليمون يحاكي أساطير بوليوود في مينتو جنوب شرق فرنسا. (تصوير: فاليري هاك ـ أ ف ب )
- فاصل من اللعب في الثلج من الباندا لومي في حديقة حيوان أهتاري فنلندا. (تصوير: روني بيكوما – أ ف ب )
- استعراض للأطفال في هونغ كونغ بمناسبة العام الصيني الجديد. ( تصوير: جيروم فيفر – إي بي إيه)
- لقطة من مباراة منتخب سلوفينيا ضد سلوفاكيا لهوكي الجليد ضمن الأولمبياد الشتوي. تصوير: مادي ماير ـ رويترز
- الدفاع يتصدى للهجوم في مباراة هوكي جليد ضمن أولمبياد بيونغ تشانغ. (تصوير: مادي ماير ـ رويترز)
- يشاركون في عرض للسيارات الكلاسيكية وسط شوارع نيودلهي ـ الهند. أ ف ب