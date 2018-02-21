- خطورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تستخدم هاتفاً ذكياً في حقل للأرز في مدينة رانجون – ميانمار للاطلاع على إرشادات مكافحة سوسة ثقب الجذوع . أ ف ب
- يمرّان أمام كومة من دراجات التشارك في العاصمة الصينية بكين. أ ف ب
- استراحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- بائعون في سوق للجملة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. أ ف ب
- انتظار – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مع هاتفه – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- شغب طفولي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- وجبة للنوارس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- دراج فرق الإمارات روي كوستا يروج لسباق طواف أبوظبي الدولي للدراجات عشية الانطلاق.تصوير: جوسيب كاكيس ـ أ ف ب
- أوزة تتماهى مع الطقس وبياض الثلج في المتنزه الأولمبي في ميونيخ. تصوير: كيارا بوزو ـ أ ف ب
- المخرج الأمريكي جوس فان سان يقلب الصورة ويلتقط بكاميرته صوراً على السجادة الحمراء في مهرجان برلين السينمائي. تصوير: ساشا شتاينباك ـ إي بي إيه
- تشميس- أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يحصد ملحاً من بحيرة في مدينة كراتشي الباكستانية «إي بي ايه»
- يفرغون حمولة بطيخ في سوق للجملة في مدينة حيدر أباد الهندية «اي بي ايه»
- بائع مقرمشات ينقل بضاعته في أحد شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا «ايه بي ايه»
- لهو – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سياحة على الرمال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لقطة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استغلال خاطئ – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سلفي على الدراجة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يستخدم مجرفة لشحن حصاد محصول القمح في منطقة ستافروبول ـ روسيا. رويترز
- تبيع أسماكاً مجففة داخل محل تجاري وسط منطقة غانغننغ ـ كوريا الجنوبية. رويترز
- هبوط اضطراري لأوزة مصرية على سطح بحيرة متجمدة في هانوفر – ألمانيا. تصوير: جوليان ستراتنخت ـ أ ف ب
- يعرض بضاعته – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- وضوء – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مخالفة إجراءات السلامة وقواعد السير – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- نزهة على الرمال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رقصة وردية في كرنفال نيس الذي اتخذ «ملك الفضاء» ثيمة له في العام الجاري. تصوير: سباستيان نوجير ـ إي بي إيه