  • اندماج وتركيز من الروسية إلينا زيتوفا ضمن مسابقة للتزلج في أولمبياد بيونغ تشانغ. (تصوير: لوسي نيكولسون ـ رويترز)
  • نظرة اندهاش من حيوان الليمور في مركز إعادة تأهيل الحيوانات في لودز ـ بولندا. (تصوير: جريجور ميكلويسكي ـ إي بي إيه)
  • استرخاء وقيلولة لوحيد القرن الوليد أرينكا في حديقة حيوان أمينفيل شمال شرق فرنسا. (تصوير: جان كريستوف ـ أ ف ب)
  • خطورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تستخدم هاتفاً ذكياً في حقل للأرز في مدينة رانجون – ميانمار للاطلاع على إرشادات مكافحة سوسة ثقب الجذوع . أ ف ب
  • يمرّان أمام كومة من دراجات التشارك في العاصمة الصينية بكين. أ ف ب
  • استراحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • بائعون في سوق للجملة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. أ ف ب
  • انتظار – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مع هاتفه – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • شغب طفولي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • وجبة للنوارس – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • دراج فرق الإمارات روي كوستا يروج لسباق طواف أبوظبي الدولي للدراجات عشية الانطلاق.تصوير: جوسيب كاكيس ـ أ ف ب
  • أوزة تتماهى مع الطقس وبياض الثلج في المتنزه الأولمبي في ميونيخ. تصوير: كيارا بوزو ـ أ ف ب
  • المخرج الأمريكي جوس فان سان يقلب الصورة ويلتقط بكاميرته صوراً على السجادة الحمراء في مهرجان برلين السينمائي. تصوير: ساشا شتاينباك ـ إي بي إيه
  • تشميس- أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يحصد ملحاً من بحيرة في مدينة كراتشي الباكستانية «إي بي ايه»
  • يفرغون حمولة بطيخ في سوق للجملة في مدينة حيدر أباد الهندية «اي بي ايه»
  • بائع مقرمشات ينقل بضاعته في أحد شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا «ايه بي ايه»
  • لهو – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سياحة على الرمال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • لقطة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استغلال خاطئ – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سلفي على الدراجة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يستخدم مجرفة لشحن حصاد محصول القمح في منطقة ستافروبول ـ روسيا. رويترز
  • تبيع أسماكاً مجففة داخل محل تجاري وسط منطقة غانغننغ ـ كوريا الجنوبية. رويترز
  • هبوط اضطراري لأوزة مصرية على سطح بحيرة متجمدة في هانوفر – ألمانيا. تصوير: جوليان ستراتنخت ـ أ ف ب
  • يعرض بضاعته – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لهو طفولي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • وضوء – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية