  • عمال في موقع لشحن القطن في منطقة ويوي ـ بنين. أ ف ب
  • يتخذون من الشاطئ مكاناً لإصلاح شباك الصيد في ولاية أوديشا ـ الهند. أ ف ب
  • يجمع أزهار اللوتس من بركة مائية للبيع في العاصمة السيريلانكية كولومبو. رويترز
  • اختارت مكاناً خاطئاً لاستراحتها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • يجمع الحطب – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • بعد يوم دراسي حافل – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • نزهة شبابية – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مخالفة لقواعد السير – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سباحة للنمر البنغالي موكا في حديقة حيوان سان دييغو البرازيلية. (تصوير: كين بون ـ إي بي إيه)
  • مسيرة للزهور في نيس الفرنسية. (تصوير: سيباستيان نوجير ـ إي بي إيه)
  • تهريج وشقاوة في كرنفال تنظمه بازل – سويسرا. ( تصوير: جورجيوس كيفلاس ـ إي بي إيه)
  • يعملن في فرز محصول البطاطا وسط حقل في منطقة أتر برديش ـ الهند. أ ف ب
  • فقدت وظيفتها – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لهو خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يجهز طائرته ـ رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • احتفال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • كل في وجهته – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • لعب ومرح – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • اندماج وتركيز من الروسية إلينا زيتوفا ضمن مسابقة للتزلج في أولمبياد بيونغ تشانغ. (تصوير: لوسي نيكولسون ـ رويترز)
  • نظرة اندهاش من حيوان الليمور في مركز إعادة تأهيل الحيوانات في لودز ـ بولندا. (تصوير: جريجور ميكلويسكي ـ إي بي إيه)
  • استرخاء وقيلولة لوحيد القرن الوليد أرينكا في حديقة حيوان أمينفيل شمال شرق فرنسا. (تصوير: جان كريستوف ـ أ ف ب)
  • خطورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تستخدم هاتفاً ذكياً في حقل للأرز في مدينة رانجون – ميانمار للاطلاع على إرشادات مكافحة سوسة ثقب الجذوع . أ ف ب
  • يمرّان أمام كومة من دراجات التشارك في العاصمة الصينية بكين. أ ف ب
  • استراحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • بائعون في سوق للجملة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. أ ف ب
  • انتظار – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مع هاتفه – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • شغب طفولي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية