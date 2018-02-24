- لمسات أخيرة قبل المشاركة في مسابقة جمال الأبقار في فيردرن دير ألير شمال غرب ألمانيا. تصوير: كارمن جاسبرسن ـ أ ف ب
- عزف موسيقي وأزياء فلكلورية في مهرجان بازل ـ سويسرا. تصوير: جورجيوس كيفالاس ـ إي بي إيه
- مشاركة في مسيرة للزهور تشهدها شوارع نيس الفرنسية. (تصوير: سباستيان نوجير ـ إي بي إيه)
- عمال في موقع لشحن القطن في منطقة ويوي ـ بنين. أ ف ب
- يتخذون من الشاطئ مكاناً لإصلاح شباك الصيد في ولاية أوديشا ـ الهند. أ ف ب
- يجمع أزهار اللوتس من بركة مائية للبيع في العاصمة السيريلانكية كولومبو. رويترز
- اختارت مكاناً خاطئاً لاستراحتها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يجمع الحطب – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- بعد يوم دراسي حافل – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نزهة شبابية – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخالفة لقواعد السير – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سباحة للنمر البنغالي موكا في حديقة حيوان سان دييغو البرازيلية. (تصوير: كين بون ـ إي بي إيه)
- مسيرة للزهور في نيس الفرنسية. (تصوير: سيباستيان نوجير ـ إي بي إيه)
- تهريج وشقاوة في كرنفال تنظمه بازل – سويسرا. ( تصوير: جورجيوس كيفلاس ـ إي بي إيه)
- يعملن في فرز محصول البطاطا وسط حقل في منطقة أتر برديش ـ الهند. أ ف ب
- فقدت وظيفتها – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لهو خطر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يجهز طائرته ـ رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- احتفال – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- كل في وجهته – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- لعب ومرح – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- اندماج وتركيز من الروسية إلينا زيتوفا ضمن مسابقة للتزلج في أولمبياد بيونغ تشانغ. (تصوير: لوسي نيكولسون ـ رويترز)
- نظرة اندهاش من حيوان الليمور في مركز إعادة تأهيل الحيوانات في لودز ـ بولندا. (تصوير: جريجور ميكلويسكي ـ إي بي إيه)
- استرخاء وقيلولة لوحيد القرن الوليد أرينكا في حديقة حيوان أمينفيل شمال شرق فرنسا. (تصوير: جان كريستوف ـ أ ف ب)
- خطورة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- تستخدم هاتفاً ذكياً في حقل للأرز في مدينة رانجون – ميانمار للاطلاع على إرشادات مكافحة سوسة ثقب الجذوع . أ ف ب
- يمرّان أمام كومة من دراجات التشارك في العاصمة الصينية بكين. أ ف ب
- استراحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- بائعون في سوق للجملة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. أ ف ب