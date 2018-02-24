- ابتسامة الفخر على وجه كوانرابي بونشاسوك بعد تتويجها ملكة جمال البدينات أو «مس جامبو» في ناخون راتشاسيما ـ تايلاند. تصوير: أثيت برونجميتا ـ رويترز
- متزلجة في لوحة سلويت من تشكيل الغروب والطبيعة على شاطئ في كاليفورنيا. تصوير: شانون ستابلتون ـ رويترز
- مسيرة احتجاج من أنصار حقوق الحيوانات ضد معرض الفراء والموضة في هونغ كونغ. تصوير: أليكس هوفورد ـ إي بي إيه
- عمل جماعي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صورة تذكارية في حديقة دبي المتوهجة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- صيانة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخاطرة مخالفة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- ابتسامة من جوف بيضة أسطورية في حديقة دبي المتوهجة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- حمولة زائدة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عناية وتنظيف – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مبنى فندق قصر الإمارات مزين بألوان علم الكويت احتفاء باليوم الوطني للكويت أمس في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- واجهة مبنى أدنوك مزينة بألوان علم الكويت احتفاء باليوم الوطني للكويت أمس في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لمسات أخيرة قبل المشاركة في مسابقة جمال الأبقار في فيردرن دير ألير شمال غرب ألمانيا. تصوير: كارمن جاسبرسن ـ أ ف ب
- عزف موسيقي وأزياء فلكلورية في مهرجان بازل ـ سويسرا. تصوير: جورجيوس كيفالاس ـ إي بي إيه
- مشاركة في مسيرة للزهور تشهدها شوارع نيس الفرنسية. (تصوير: سباستيان نوجير ـ إي بي إيه)
- عمال في موقع لشحن القطن في منطقة ويوي ـ بنين. أ ف ب
- يتخذون من الشاطئ مكاناً لإصلاح شباك الصيد في ولاية أوديشا ـ الهند. أ ف ب
- يجمع أزهار اللوتس من بركة مائية للبيع في العاصمة السيريلانكية كولومبو. رويترز
- اختارت مكاناً خاطئاً لاستراحتها – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يجمع الحطب – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- لقطة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- بعد يوم دراسي حافل – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- نزهة شبابية – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مخالفة لقواعد السير – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سباحة للنمر البنغالي موكا في حديقة حيوان سان دييغو البرازيلية. (تصوير: كين بون ـ إي بي إيه)
- مسيرة للزهور في نيس الفرنسية. (تصوير: سيباستيان نوجير ـ إي بي إيه)
- تهريج وشقاوة في كرنفال تنظمه بازل – سويسرا. ( تصوير: جورجيوس كيفلاس ـ إي بي إيه)
- يعملن في فرز محصول البطاطا وسط حقل في منطقة أتر برديش ـ الهند. أ ف ب