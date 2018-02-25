  • استمتاع بالأجواء في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تنين في شوارع باريس احتفاءً ببدايات العام القمري الصيني. (تصوير: كريستوف بيتي ـ إي بي إيه)
  • قارب صيد ينتظر تحسن الأجواء للإبحار في ميدزيروجي ـ بولندا. (تصوير: مارسين بيلكي ـ إي بي إيه)
  • وقت للسباحة في نهر كوالا جانداه في محمية للفيلة بكوالالمبور – ماليزيا. (تصوير: مانان فاتسيانا ـ أ ف ب)
  • استراحة قبل التحليق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تشويه للمظهر العام في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تأمل طفولي – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تعرض قبعات للبيع في مناسبة وطنية في العاصمة الفلبينية مانيلا. إ ب أ
  • ينقل طوب بناء على ظهر حمار في موقع إنشائي وسط إقليم أمريستار ـ الهند. أ ف ب
  • استراحة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو يهدد السلامة في كلباء – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • جلسة الأصدقاء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ازدحام وتكدس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • وقت للقهوة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • سحر الغروب في أبوظبي منطقة المارينا. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ابتسامة الفخر على وجه كوانرابي بونشاسوك بعد تتويجها ملكة جمال البدينات أو «مس جامبو» في ناخون راتشاسيما ـ تايلاند. تصوير: أثيت برونجميتا ـ رويترز
  • متزلجة في لوحة سلويت من تشكيل الغروب والطبيعة على شاطئ في كاليفورنيا. تصوير: شانون ستابلتون ـ رويترز
  • مسيرة احتجاج من أنصار حقوق الحيوانات ضد معرض الفراء والموضة في هونغ كونغ. تصوير: أليكس هوفورد ـ إي بي إيه
  • عمل جماعي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صورة تذكارية في حديقة دبي المتوهجة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صيانة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مخاطرة مخالفة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ابتسامة من جوف بيضة أسطورية في حديقة دبي المتوهجة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • حمولة زائدة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عناية وتنظيف – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مبنى فندق قصر الإمارات مزين بألوان علم الكويت احتفاء باليوم الوطني للكويت أمس في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • واجهة مبنى أدنوك مزينة بألوان علم الكويت احتفاء باليوم الوطني للكويت أمس في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية