  • نظرة تجاهل وأخرى للاستعطاف في معرض للكلاب تنظمه بيشكيك في قيرغيزستان. تصوير: إيجوري كوفالنكو ـ إي بي إيه
  • عزف جماعي من وراء أقنعة في كرنفال تشهده شوارع بازل ـ سويسرا. تصوير: جورجيوس كيفلاس ـ إي بي إيه
  • بعد رحلة صيد في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • قيادة – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لحفظها من السرقة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لعب ولهو – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعرضون فواكه للبيع وسط سوق على قارعة الشارع في القاهرة. أ ف ب
  • تعمل داخل مصنع للنسيج في إقليم جيانغسو الصيني. أ ف ب
  • تتسوق داخل مركز تجاري في العاصمة الصينية بكين. رويترز
  • سلوك إيجابي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مهمة محفوفة بالمخاطر – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • طفولة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مع القافلة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • استمتاع بالأجواء في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تنين في شوارع باريس احتفاءً ببدايات العام القمري الصيني. (تصوير: كريستوف بيتي ـ إي بي إيه)
  • قارب صيد ينتظر تحسن الأجواء للإبحار في ميدزيروجي ـ بولندا. (تصوير: مارسين بيلكي ـ إي بي إيه)
  • وقت للسباحة في نهر كوالا جانداه في محمية للفيلة بكوالالمبور – ماليزيا. (تصوير: مانان فاتسيانا ـ أ ف ب)
  • استراحة قبل التحليق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تشويه للمظهر العام في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تأمل طفولي – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تعرض قبعات للبيع في مناسبة وطنية في العاصمة الفلبينية مانيلا. إ ب أ
  • ينقل طوب بناء على ظهر حمار في موقع إنشائي وسط إقليم أمريستار ـ الهند. أ ف ب
  • استراحة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو يهدد السلامة في كلباء – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • جلسة الأصدقاء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ازدحام وتكدس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • وقت للقهوة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • سحر الغروب في أبوظبي منطقة المارينا. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ابتسامة الفخر على وجه كوانرابي بونشاسوك بعد تتويجها ملكة جمال البدينات أو «مس جامبو» في ناخون راتشاسيما ـ تايلاند. تصوير: أثيت برونجميتا ـ رويترز